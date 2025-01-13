Скорпіонам – гарні новини, Левам – розчарування: гороскоп Таро на 14 січня 2025 року

Вівторок, 14 січня, вимагатиме уважного підходу до дій, рішень та відносин. Для одних знаків він стане часом для перевірки їхніх сил, для інших – можливістю насолодитися успіхом та гармонією.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 14 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернутий Маг

Карта попереджає, що 14 січня ваші дії або рішення можуть бути не такими ефективними, як хотілося б. У перевернутому положенні Маг символізує нестачу концентрації, невпевненість у власних силах або неправильне використання наявних ресурсів та здібностей. У цей день ви можете зіткнутися з непорядною людиною, або самі вирішите вчинити нечесно. Карта радить бути обережним у своїх діях та не піддаватися на сумнівні пропозиції чи авантюри.

Телець — Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що Ви матимете сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Близнюки — перевернутий Лицар жезлів

Вам доведеться зіткнутися з перешкодами чи невдачами у своїх справах. Також картка може попереджати про скасування або затримку подорожі. Цього дня ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху. Будьте обережні, тому що необдумані рішення можуть мати малоприємні наслідки.

Рак — Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Вона каже, що найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Лев — перевернута Десятка жезлів

На карті намальовано хлопця, який згинається під вагою десяти жезлів. Головний зміст цієї карти — пригнічення, при цьому важко може бути як від тягаря проблем, так і від ціни успіху. У перевернутому положенні загальний зміст зберігається, але ще й доповнюється. Якщо Вам випала ця карта, незабаром Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Діва — Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Терези — перевернута Четвірка жезлів

І в прямому, і в перевернутому положенні ця карта несе в собі лише позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство та успішне завершення задуманого.

Скорпіон — Туз пентаклів

Це сприятлива карта, яка обіцяє незабаром хороші новини, успіхи у справах та особистому житті, — можливо, 14 січня Ваша робота окупиться, а старання помітять. Успіх повернувся до Вас обличчям, спілкуйтеся, займайтеся справами, не пропустіть момент.

Стрілець — П’ятірка жезлів

Ще одна назва цієї карти — Владика боротьби, і вона попереджає, що Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Козоріг — Лицар кубків

Цей лицар обіцяє романтичний настрій. Присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Водолій — Четвірка пентаклів

Друга назва карти Владика земної влади. Вона вказує, що Ви зможете зробити крок до матеріального щастя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок. Однак будьте обережні, щоб не зациклитись на матеріальному.

Риби — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі з фінансами, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.