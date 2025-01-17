В Киеве стартовала подготовка к международной адвокационной неделе Ukrainian Week в Вашингтоне

"Украинская неделя" пройдет в столице США с 3 по 8 февраля

Команда Ukrainian Week DC вместе с Киевской школой государственного управления имени Сергея Нижнего провели стратегические консультации, посвященные подготовке к Ukrainian Week – адвокационной неделе, которая состоится в столице США с 3 по 8 февраля.

"Украинская неделя" будет состоять из серии встреч, мероприятий и круглых столов, которые объединят представителей Украины и США. Основная цель – усиление партнерства между нашими странами, углубление экономических, культурных и политических связей, а также привлечение союзников в консервативных политических и деловых кругах США.

"Украинскую неделю" планируется провести в Вашингтоне, округ Колумбия. Она будет состоять из серии встреч и мероприятий, которые объединят представителей двух стран. Цель этого мероприятия — содействие укреплению отношений между украинским и американским народами, а также углубление экономических и культурных связей между двумя нациями", — отметил Брайан Фицпатрик, конгрессмен США от Республиканской партии, сопредседатель Конгрессового Украинского кокуса.

16 января в стенах Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего собрались ведущие политики, дипломаты, общественные деятели, медиаэксперты и предприниматели для обсуждения направлений сотрудничества между Украиной и США в условиях изменений в политическом руководстве Америки.

"Эта встреча является ключевым этапом подготовки к Ukrainian Week. Именно сейчас, в период политической перезагрузки в США, мы можем повлиять на контур будущего американо-украинского сотрудничества, углубить его, в частности, базируясь на фундаментальных христианских ценностях", — отметил Павел Унгурян, организатор заката.

Особое внимание в ходе консультаций было уделено работе с консервативными аудиториями, включая республиканскую политическую среду и бизнес-сообщество США. "Республиканская партия всегда выступала за сильное лидерство и четкие стратегические цели, и наша задача – показать, что Украина отвечает этим стандартам и является надежным партнером," – сам этот тезис объединил всех участников дискуссии.

Генерал Дэвид Болдвин, командующий Национальной гвардией США (2011–2022), отметил: "Украина сейчас защищает не только свою независимость, но и ценности, являющиеся основой демократического мира. Ukrainian Week в Вашингтоне станет платформой, которая укрепит взаимное доверие между нашими народами и народами даст новый толчок партнерству."

Основные темы консультаций

Формирование стратегических месседжей для американских политических элит, в том числе республиканцев.

Согласование путей привлечения бизнеса к восстановлению Украины.

Ужесточение роли Украины в диалоге с новой администрацией США.

Презентация Ukrainian Prayer Breakfast (Украинского молитвенного завтрака) состоится в рамках недели.

В частности, обсудили важную роль США в усилении позиции Украины в возможных переговорах с Россией.

"Разговор между США и Россией всегда будет вращаться исключительно вокруг их национальных интересов. В этом диалоге Соединенные Штаты будут действовать с позиции силы, четко демонстрируя свою стратегию и принципиальность. США не пойдут на уступки России. Это сигнал для всего мира о том, что демократия и верховенство права остаются основными ориентирами в международной политике", – подчеркнул народный депутат Украины Вадим Ивченко.

Среди участников

В мероприятии приняли участие народные депутаты Мария Мезенцева, Вадим Ивченко, Марьян Заблоцкий, Александра Устинова, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, влиятельные дипломаты и ведущие эксперты из сфер политики, экономики, медиа и культуры.

Ukrainian Week – 2025

"Украинская неделя" пройдет в Вашингтоне на ключевых площадках столицы США, включая Конгресс, посольства и бизнес-платформы. В этом году мероприятие сосредоточится на важных темах:

Влияние Украины на геополитическую устойчивость в регионе.

Привлечение американского бизнеса к восстановлению Украины.

Роль культурной дипломатии и межчеловеческих связей в укреплении партнерства.

Украина и США – сильны вместе в борьбе за демократию и свободу!