У Києві стартувала підготовка до міжнародного адвокаційного тижня Ukrainian Week у Вашингтоні

"Український тиждень" відбудеться у столиці США з 3 по 8 лютого

Команда Ukrainian Week DC разом із Київською школою державного управління імені Сергія Нижного провели стратегічні консультації, присвячені підготовці до Ukrainian Week – адвокаційного тижня, що відбудеться у столиці США з 3 по 8 лютого.

"Український тиждень" складатиметься із серії зустрічей, заходів і круглих столів, які об’єднають представників України та США. Основна мета – посилення партнерства між нашими країнами, поглиблення економічних, культурних і політичних зв’язків, а також залучення союзників у консервативних політичних і бізнесових колах США.

"Український тиждень" планується провести у Вашингтоні, округ Колумбія. Він складатиметься із серії зустрічей і заходів, які об’єднають представників двох країн. Метою цього заходу є сприяння зміцненню відносин між українським та американським народами, а також поглиблення економічних і культурних зв’язків між двома націями", — зазначив Браян Фіцпатрік, конгресмен США від Республіканської партії, співголова Конгресового Українського кокусу.

16 січня у стінах Київської школи державного управління імені Сергія Нижного зібралися провідні політики, дипломати, громадські діячі, медіаексперти та підприємці, щоб обговорити напрями співпраці між Україною та США в умовах змін у політичному керівництві Америки.

"Ця зустріч є ключовим етапом підготовки до Ukrainian Week. Саме зараз, у період політичного перезавантаження у США, ми маємо нагоду повпливати на контур майбутньої американо-української співпраці, поглибити її, зокрема базуючись на фундаментальних християнських цінностях", – зазначив Павло Унгурян, організатор заходу.

Особлива увага під час консультацій була приділена роботі з консервативними аудиторіями, включаючи республіканське політичне середовище та бізнес-спільноту США. "Республіканська партія завжди виступала за сильне лідерство та чіткі стратегічні цілі, і наша задача – показати, що Україна відповідає цим стандартам і є надійним партнером," – сама ця теза об'єднала всіх учасників дискусії.

Генерал Девід Болдвін, командувач Національної гвардії США (2011–2022), наголосив: "Україна зараз захищає не лише свою незалежність, а й цінності, що є основою демократичного світу. Ukrainian Week у Вашингтоні стане платформою, яка зміцнить взаємну довіру між нашими народами та надасть новий поштовх партнерству."

Основні теми консультацій

Формування стратегічних меседжів для американських політичних еліт, зокрема республіканців.

Узгодження шляхів залучення бізнесу до відбудови України.

Посилення ролі України у діалозі з новою адміністрацією США.

Презентація Ukrainian Prayer Breakfast (Українського молитовного сніданку), що відбудеться в межах тижня.

Зокрема обговорили важливу роль США у посиленні позиції України у можливих перемовинах з Росією.

"Розмова між США і Росією завжди обертатиметься виключно навколо їхніх національних інтересів. У цьому діалозі Сполучені Штати будуть діяти з позиції сили, чітко демонструючи свою стратегію та принциповість. США не підуть на поступки Росії. Це сигнал для всього світу про те, що демократія та верховенство права залишаються основними орієнтирами у міжнародній політиці", – наголосив народний депутат України Вадим Івченко.

Серед учасників

У заході взяли участь народні депутати Марія Мезенцева, Вадим Івченко, Мар'ян Заблоцький, Олександра Устінова, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, впливові дипломати та провідні експерти зі сфер політики, економіки, медіа й культури.

Ukrainian Week – 2025

"Український тиждень" пройде у Вашингтоні на ключових майданчиках столиці США, включаючи Конгрес, посольства та бізнес-платформи. Цьогоріч захід зосередиться на важливих темах:

Вплив України на геополітичну стабільність у регіоні.

Залучення американського бізнесу до відбудови України.

Роль культурної дипломатії та міжлюдських зв’язків у зміцненні партнерства.

Україна та США – сильні разом у боротьбі за демократію та свободу!