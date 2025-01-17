У Києві стартувала підготовка до міжнародного адвокаційного тижня Ukrainian Week у Вашингтоні
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"Український тиждень" відбудеться у столиці США з 3 по 8 лютого
Команда Ukrainian Week DC разом із Київською школою державного управління імені Сергія Нижного провели стратегічні консультації, присвячені підготовці до Ukrainian Week – адвокаційного тижня, що відбудеться у столиці США з 3 по 8 лютого.
"Український тиждень" складатиметься із серії зустрічей, заходів і круглих столів, які об’єднають представників України та США. Основна мета – посилення партнерства між нашими країнами, поглиблення економічних, культурних і політичних зв’язків, а також залучення союзників у консервативних політичних і бізнесових колах США.
"Український тиждень" планується провести у Вашингтоні, округ Колумбія. Він складатиметься із серії зустрічей і заходів, які об’єднають представників двох країн. Метою цього заходу є сприяння зміцненню відносин між українським та американським народами, а також поглиблення економічних і культурних зв’язків між двома націями", — зазначив Браян Фіцпатрік, конгресмен США від Республіканської партії, співголова Конгресового Українського кокусу.
16 січня у стінах Київської школи державного управління імені Сергія Нижного зібралися провідні політики, дипломати, громадські діячі, медіаексперти та підприємці, щоб обговорити напрями співпраці між Україною та США в умовах змін у політичному керівництві Америки.
"Ця зустріч є ключовим етапом підготовки до Ukrainian Week. Саме зараз, у період політичного перезавантаження у США, ми маємо нагоду повпливати на контур майбутньої американо-української співпраці, поглибити її, зокрема базуючись на фундаментальних християнських цінностях", – зазначив Павло Унгурян, організатор заходу.
Особлива увага під час консультацій була приділена роботі з консервативними аудиторіями, включаючи республіканське політичне середовище та бізнес-спільноту США. "Республіканська партія завжди виступала за сильне лідерство та чіткі стратегічні цілі, і наша задача – показати, що Україна відповідає цим стандартам і є надійним партнером," – сама ця теза об'єднала всіх учасників дискусії.
Генерал Девід Болдвін, командувач Національної гвардії США (2011–2022), наголосив: "Україна зараз захищає не лише свою незалежність, а й цінності, що є основою демократичного світу. Ukrainian Week у Вашингтоні стане платформою, яка зміцнить взаємну довіру між нашими народами та надасть новий поштовх партнерству."
Основні теми консультацій
- Формування стратегічних меседжів для американських політичних еліт, зокрема республіканців.
- Узгодження шляхів залучення бізнесу до відбудови України.
- Посилення ролі України у діалозі з новою адміністрацією США.
Презентація Ukrainian Prayer Breakfast (Українського молитовного сніданку), що відбудеться в межах тижня.
Зокрема обговорили важливу роль США у посиленні позиції України у можливих перемовинах з Росією.
"Розмова між США і Росією завжди обертатиметься виключно навколо їхніх національних інтересів. У цьому діалозі Сполучені Штати будуть діяти з позиції сили, чітко демонструючи свою стратегію та принциповість. США не підуть на поступки Росії. Це сигнал для всього світу про те, що демократія та верховенство права залишаються основними орієнтирами у міжнародній політиці", – наголосив народний депутат України Вадим Івченко.
Серед учасників
У заході взяли участь народні депутати Марія Мезенцева, Вадим Івченко, Мар'ян Заблоцький, Олександра Устінова, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, впливові дипломати та провідні експерти зі сфер політики, економіки, медіа й культури.
Ukrainian Week – 2025
"Український тиждень" пройде у Вашингтоні на ключових майданчиках столиці США, включаючи Конгрес, посольства та бізнес-платформи. Цьогоріч захід зосередиться на важливих темах:
- Вплив України на геополітичну стабільність у регіоні.
- Залучення американського бізнесу до відбудови України.
- Роль культурної дипломатії та міжлюдських зв’язків у зміцненні партнерства.
Україна та США – сильні разом у боротьбі за демократію та свободу!