1000 долларов год назад. Сколько бы вы заработали сейчас, если бы купили их в январе 2024 года

Обменяв доллары в 2025, которые были куплены в 2024, украинец не будет в "плюсе"

Наличная американская валюта является основной формой накоплений украинцев. Некоторые из них могли насобирать "под матрасом" кругленькую сумму, однако, обменяв их в 2025, останутся без настроения.

Если купить доллары в 2024 году, когда курс был по 39,0 гривен, и обменять их в 2025 по 42,45 гривны, то разница в сумме составит почти 3500 гривен. Да, есть "плюс", но не стоит забывать о росте уровня инфляции, сообщает "Телеграф".

Сколько бы вы заработали сейчас, если 1000 долларов купили в начале 2024 года

Согласно данным Минфина, средний курс обмена доллара в банках в январе 2024 года составил 39,0 гривен (продажа). То есть, за 1000 долларов украинец "заплатил" 39 000 гривен.

Если купив доллары в прошлом году, гражданин решил обменять их в начале 2025 года, то банк даст ему 42 450 гривен.

То есть лицо, купившее доллар в 2024 и обменявшее в 2025, не заработало бы ничего, ведь в Украине продолжается инфляция, которая является постоянным спутником валют. Из-за регулярного роста цен на товары и услуги в стране происходит падение покупательной способности, а большинство людей вынуждены все чаще тратить ранее сэкономленные деньги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинец за два года накоплений может приобрести себе автомобиль. Мы объяснили, какую сумму необходимо ежемесячно прятать "под матрас".