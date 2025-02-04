Роскошные золотистые треугольнички с сочной начинкой: гости точно спросят рецепт (видео)
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Фарш в бендериках получается очень сочным
Когда хочется вкусненького, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как приготовить замечательные ленивые круассаны. Теперь делимся рецептом традиционного украинского блюда – бендериков.
Рецептом поделились в кулинарном блоге ann_.food. Из приведенного количества ингредиентов следует 18 аппетитных, золотистых бендериков с сочной начинкой.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Мука — 130 г
- Молоко — 400 мл
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Для начинки:
- Лук — 1 шт
- Фарш куриный — 500 г
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук натираем на терке. Для начинки соединяем фарш и тертый лук, добавляем специи и перемешиваем.
- Отставляем фарш на время и занимаемся блинами. Соединяем яйца с сахаром и солью. Перемешиваем.
- Вливаем в яичную массу половину теплого молока. Постепенно вводим муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.
- Выливаем остальное теплое молоко. Добавляем растительное масло, размешиваем и оставляем на 10 минут.
- Жарим блины на изрядно разогретой сковороде. Обжариваем с обеих сторон, готовые блинчики складываем на стопку.
- Блинчики разрезаем пополам. Выкладываем примерно по ложке фарша на каждую половинку блина, заворачиваем и жарим.
- Готовим треугольнички на растительном масле, на маленьком огне под крышкой. Жарим с обеих сторон по 4 минуты.
Вкуснее всего такие бендерики смаковать со сметаной. Они сытные, вкусные и очень аппетитные. Также мы делились рецептом вкусной запеканки.