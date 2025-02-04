Роскошные золотистые треугольнички с сочной начинкой: гости точно спросят рецепт (видео)

Фарш в бендериках получается очень сочным

Когда хочется вкусненького, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как приготовить замечательные ленивые круассаны. Теперь делимся рецептом традиционного украинского блюда – бендериков.

Рецептом поделились в кулинарном блоге ann_.food. Из приведенного количества ингредиентов следует 18 аппетитных, золотистых бендериков с сочной начинкой.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Мука — 130 г

Молоко — 400 мл

Масло растительное – 2 ст.л.

Для начинки:

Лук — 1 шт

Фарш куриный — 500 г

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Лук натираем на терке. Для начинки соединяем фарш и тертый лук, добавляем специи и перемешиваем. Отставляем фарш на время и занимаемся блинами. Соединяем яйца с сахаром и солью. Перемешиваем. Вливаем в яичную массу половину теплого молока. Постепенно вводим муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Выливаем остальное теплое молоко. Добавляем растительное масло, размешиваем и оставляем на 10 минут. Жарим блины на изрядно разогретой сковороде. Обжариваем с обеих сторон, готовые блинчики складываем на стопку. Блинчики разрезаем пополам. Выкладываем примерно по ложке фарша на каждую половинку блина, заворачиваем и жарим. Готовим треугольнички на растительном масле, на маленьком огне под крышкой. Жарим с обеих сторон по 4 минуты.

Вкуснее всего такие бендерики смаковать со сметаной. Они сытные, вкусные и очень аппетитные. Также мы делились рецептом вкусной запеканки.