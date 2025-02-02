Если дома есть картофель и немного фарша, приготовьте это простое блюдо: рецепт сытного ужина (видео)

Аппетитное блюдо из фарша и картофеля

Вкусные блюда могут быть очень простыми. Мы рассказывали, как приготовить замечательные ленивые хачапури. Теперь делимся рецептом аппетитной запеканки.

Это отличный вариант, если у вас есть картофель и немного фарша. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша София Губеня в своем видео.

Ингредиенты:

картофель — 6 шт

лук — 2 шт

помидоры — 5 шт

сметана — 100 г

вода — 100 г

сыр твердый — 150 г

фарш — 400 г

яйцо — 1 шт

майонез

специи

Способ приготовления:

Картофель чистим от кожуры. Нарезаем ее кольцами, по вкусу солим и перчим, перемешиваем. Лук нарезаем полукольцами. В форму для запеканки выкладываем половину лука, на него картофель и снова лук. Готовим заливку, для этого сметану размешиваем с водой, добавляем соль и перец. Заливаем. В фарш добавляем яйцо, специи и перемешиваем. На лук выкладываем слой фарша. Затем выкладываем помидоры, делаем сетку из майонеза. Накрываем запеканку фольгой и запекаем 50-55 минут при температуре 180 градусов. После этого снимаем фольгу, посыпаем творогом и возвращаем в духовку на 5-10 минут.

Вкуснее всего это блюдо есть сразу, горячим. Они сытные и очень вкусные. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить курицу в духовке.