Если дома есть картофель и немного фарша, приготовьте это простое блюдо: рецепт сытного ужина (видео)
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Аппетитное блюдо из фарша и картофеля
Вкусные блюда могут быть очень простыми. Мы рассказывали, как приготовить замечательные ленивые хачапури. Теперь делимся рецептом аппетитной запеканки.
Это отличный вариант, если у вас есть картофель и немного фарша. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша София Губеня в своем видео.
Ингредиенты:
- картофель — 6 шт
- лук — 2 шт
- помидоры — 5 шт
- сметана — 100 г
- вода — 100 г
- сыр твердый — 150 г
- фарш — 400 г
- яйцо — 1 шт
- майонез
- специи
Способ приготовления:
- Картофель чистим от кожуры. Нарезаем ее кольцами, по вкусу солим и перчим, перемешиваем.
- Лук нарезаем полукольцами. В форму для запеканки выкладываем половину лука, на него картофель и снова лук.
- Готовим заливку, для этого сметану размешиваем с водой, добавляем соль и перец. Заливаем. В фарш добавляем яйцо, специи и перемешиваем.
- На лук выкладываем слой фарша. Затем выкладываем помидоры, делаем сетку из майонеза.
- Накрываем запеканку фольгой и запекаем 50-55 минут при температуре 180 градусов. После этого снимаем фольгу, посыпаем творогом и возвращаем в духовку на 5-10 минут.
Вкуснее всего это блюдо есть сразу, горячим. Они сытные и очень вкусные. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить курицу в духовке.