Розкішні золотисті трикутнички з соковитою начинкою: гості точно спитають рецепт (відео)
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Фарш у бендериках виходить дуже соковитим
Коли хочеться смачненького, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як приготувати чудові ліниві круасани. Тепер ділимось рецептом традиційної української страви — бендериків.
Рецептом поділились у кулінарному блозі ann_.food. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 18 апетитних, золотистих бендериків з соковитою начинкою.
Інгредієнти:
- Яйця — 2 шт.
- Сіль — 0,5 ч.л.
- Цукор — 1 ст.л.
- Борошно — 130 г
- Молоко — 400 мл
- Олія — 2 ст.л.
- Для начинки:
- Цибуля — 1 шт
- Фарш курячий — 500 г
- Сіль, чорний мелений перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Цибулю натираємо на тертці. Для начинки зʼєднуємо фарш та терту цибулю, додаємо спеції і перемішуємо.
- Відставляємо фарш на деякий час та займаємось млинцями. Зʼєднуємо яйця з цукром та сіллю. Перемішуємо.
- Вливаємо в яєчну масу половину теплого молока. Поступово вводимо борошно, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.
- Виливаємо решту теплого молока. Додаємо олію, розмішуємо та залишаємо на 10 хвилин.
- Смажимо млинці на добряче розігрітій сковороді. Обсмажуємо з обох боків, готові млинці складаємо на стопку.
- Млинці розрізаємо навпіл. Викладаємо приблизно по ложці фаршу на кожну половинку млинця, загортаємо і смажимо.
- Готуємо трикутнички на олії, на маленькому вогні під кришкою. Смажимо з обох боків по 4 хвилини.
Найсмачніше такі бендерики смакувати зі сметаною. Вони ситні, смачні і дуже апетитні. Також ми ділились рецептом смачної запіканки.