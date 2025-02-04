Розкішні золотисті трикутнички з соковитою начинкою: гості точно спитають рецепт (відео)

Фарш у бендериках виходить дуже соковитим

Коли хочеться смачненького, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як приготувати чудові ліниві круасани. Тепер ділимось рецептом традиційної української страви — бендериків.

Рецептом поділились у кулінарному блозі ann_.food. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 18 апетитних, золотистих бендериків з соковитою начинкою.

Інгредієнти:

Яйця — 2 шт.

Сіль — 0,5 ч.л.

Цукор — 1 ст.л.

Борошно — 130 г

Молоко — 400 мл

Олія — 2 ст.л.

Для начинки:

Цибуля — 1 шт

Фарш курячий — 500 г

Сіль, чорний мелений перець — до смаку

Спосіб приготування:

Цибулю натираємо на тертці. Для начинки зʼєднуємо фарш та терту цибулю, додаємо спеції і перемішуємо. Відставляємо фарш на деякий час та займаємось млинцями. Зʼєднуємо яйця з цукром та сіллю. Перемішуємо. Вливаємо в яєчну масу половину теплого молока. Поступово вводимо борошно, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Виливаємо решту теплого молока. Додаємо олію, розмішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Смажимо млинці на добряче розігрітій сковороді. Обсмажуємо з обох боків, готові млинці складаємо на стопку. Млинці розрізаємо навпіл. Викладаємо приблизно по ложці фаршу на кожну половинку млинця, загортаємо і смажимо. Готуємо трикутнички на олії, на маленькому вогні під кришкою. Смажимо з обох боків по 4 хвилини.

Найсмачніше такі бендерики смакувати зі сметаною. Вони ситні, смачні і дуже апетитні. Також ми ділились рецептом смачної запіканки.