Топ-5 загадочных вещей из СССР, которые вгоняют в ступор: угадайте, зачем они нужны

Новое поколение может только гадать о предназначении этих вещей

Жизнь в СССР отличалась весьма своеобразным бытом и образом жизни. Так, например, в Союзе был популярен целый ряд вещей, которые современных людей при одном виде вгонят в ступор.

"Телеграф" рассказывает о 5 странны вещах из СССР, которые были почти у каждого в то время.

Эта вещь, на первый взгляд, похожа на какой-то строительный инструмент или даже деталь от какого-нибудь космолета. Но на самом деле в СССР так выглядели некоторые вешалки-распорки для брюк.

А эта штуковина не выпала из карманов агента 007. Хотя действительно — это пистолет. Но предназначался он для лепки пельменей.

Предмет, похожий на орудие для пыток, на самом деле лежал у многих на кухне. Так выглядит простая советская зажигалка для газовой плиты.

А эта вещь, несмотря на суровый вид, служила прекрасной половине человечества. Нет, с ней они не захватывали галактики и не уничтожали враждебные планеты. Всего лишь выравнивали волосы.

От этого предмета так и веет ретрофутуризмом. Хотя от "футуризма" на самом деле там нет ничего. Это такой динамометр, которым измеряют силу сжатия.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем в СССР делали треугольные стеклянные бутылки.