"А где ваши дети?" Мэр Конотопа разозлил украинцев (видео)

Жители жалуются на отсутствие света и качество воды

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После российских ударов в ночь на 24 октября в Конотопе Сумской области возникли серьезные проблемы с электроснабжением. На фоне многодневного блэкаута городской голова Артем Семенихин посоветовал пенсионерам попросить помощи у детей, живущих за границей.

Скандальное заявление он сделал в эфире "Апостроф TV". Семенихин рассказал о разрушенных энергообъектах и нехватке топлива для генераторов, а затем заговорил об обращениях жителей.

Как Конотоп живет после ударов

На 28 октября город пятые сутки остается без электричества. По данным ТСН, обстрелы повредили учебные заведения и гражданскую инфраструктуру. Больница работает на генераторах, воду подают с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Электротранспорт не ходит. После ударов большая часть Конотопа осталась и без газа, но к утру 27 октября Сумской филиал "Газсети" сообщил, что его распределение полностью восстановлено.

Семенихин рассказал, что побывал на пораженных энергетических объектах. По его словам, оборудование уничтожено и восстановлению не подлежит. Город расходует запасы дизеля на больницу, котельные и пункты несокрушимости. В эфире мэр оценил минимальную потребность в топливе в 40 тонн и предупредил, что имеющийся запас заканчивается.

Жители в комментариях жалуются на последствия отключений. Марина Бандура пишет, что нет света и тепла, а об отоплении ничего не известно. Людмила Гомзар недовольна качеством и стоимостью воды.

После российских ударов жители жалуются на перебои с коммунальными услугами

Что мэр сказал пенсионерам и почему его критикуют

Говоря о готовности города, Семенихин отметил, что детские сады работают, дети получают горячее питание, а в школах идут плановые каникулы. Затем он обратился к теме пенсионеров...

"Есть отдельные люди, которые, к большому сожалению, не готовы. Есть пенсионеры, у которых морозилка потекла и еще что-то. Да, тут есть нюансы, но на улице холодно и, грубо говоря, продукты первой необходимости не испортятся", – заявил городской голова.

"Я задаю вопрос некоторым, которые мне звонят: "А где ваши дети?" – "А у меня за границей сын, дочь за границей". Я говорю: "Дай Бог им здоровья, так что, они вам не могут из-за границы прислать павербанк, чтобы у вас холодильник работал?" И тут трубку сразу кладут и не договаривают. То есть у вас же есть дети, пусть помогут", – сказал Семенихин.

В сети мэра резко раскритиковали. Пользовательница cross_stitching_iris2974 усомнилась в его совете: спросила, какой павербанк нужен для холодильника, сколько он стоит и у всех ли есть дети за границей, которые могут оплатить покупку. Оксана Скачко в комментарии спросила, что сделал сам мэр.

Совет мэра попросить павербанк у детей за границей вызвал вопросы

Жители также спорят с оценкой готовности города. Марина Швец написала, что нет света, а вода из крана плохая, и спросила, к чему город готов на "80%".

Комментаторы критикуют оценку готовности Конотопа к отключениям

"Три дня от мэра ни слова не было населению. Рассказывает, что все молодцы, держатся. Так люди без мэра организовываются, помогают заряжаться. Мэр на четвертый день решил заговорить и что-то объяснить", – написала пользовательница Polina.Kryvtsova.

Пользовательница обвинила мэра в недостатке общения с жителями

Кто такой Артем Семенихин

Артем Семенихин родился 9 апреля 1982 года в Конотопе. Он окончил магистратуру Киевского национального торгово-экономического университета, а затем работал директором частного предприятия "Космо" в Киеве.

Согласно профилю движения "Честно", с 2014 года Семенихин участвовал в АТО, служил командиром взвода в 92-й механизированной бригаде ВСУ и работал офицером-психологом механизированного батальона. В 2015 году его избрали городским головой Конотопа от ВО "Свобода".

В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения, он одним из первых запретил деятельность УПЦ (также известной как Украинская православная церковь "Московского патриархата", УПЦ МП в городе. В самой организации отрицают связь с Москвой).