В части Днепра неожиданно исчезла вода: где ее не будет в ближайшие дни

Перебои продлятся до 2 ноября

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В некоторых районах Днепра внезапно возникли перебои с водоснабжением. Речь идет о Шевченковском и Соборном районах областного центра.

Из-за проведения безотлагательных аварийно-восстановительных работ в Шевченковском и Соборном районах Днепра 28 октября возможно временное снижение давления или отсутствие водоснабжения, сообщают местные паблики. Восстановление водоснабжения и нормативного давления ожидается в течение всего дня.

В двух районах Днепра на двое суток отключат водоснабжение

Как проинформировали в КП "Днепропроводоканал", с 22:00 30 октября до 22:00 1 ноября жителям двух районов города отключат водоснабжение, еще в трех районах возможно снижение давления воды. Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.

Воду не будут подавать в части Новокодацкого и Чечеловского районов. В Соборном, Центральном и Шевченковском районах в настоящее время может снизиться давление. Устойчивый режим водоснабжения планируют возобновить до 12:00 понедельника, 2 ноября.

"Просим жителей заранее сделать необходимый запас воды на период проведения работ ", – обратились к горожанам в КП "Днепропроводоканал".

Какие территории попадут в зоны ограничений

По ориентировочной карте отключений, красная зона начинается от железнодорожного вокзала, парка Глобы и улицы Николая Руденко. Она простирается до Западного и Краснополья, вдоль Набережной Заводской и проспекта Свободы – до Паруса, а по улице Доблесной – до Сухачевки.

Районы Днепра, где будут перебои с водой с 30 октября по 1 ноября. Карта: КП "Днепропроводоканал"

Оранжевая зона, где ожидается снижение давления, охватывает центр города и все шесть жилых массивов Победа. К ней также входит территория от улиц Независимости и Энергетической до улиц Криворожской, Новошкольной и Краснопольского кладбищ.

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