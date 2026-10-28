До -6 °C уже в первые дни: синоптик дал подробный прогноз на ноябрь в Украине

В начале месяца ожидается похолодание, в середине – циклоны, а в конце возможно уменьшение осадков.

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Ноябрь традиционно считается одним из самых пасмурных месяцев в году, и 2026-й не станет исключением – в Украине и Восточной Европе он начнется с похолодания.

Как рассказал "Телеграфу" кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич , с севера придет холодный воздух, а ночью температура будет опускаться до нуля. Небольшие морозы ожидаются уже после 5 ноября – в пределах -1…-6 °C.

"Дневная температура также заметно снизится по сравнению с октябрьскими показателями и будет колебаться в диапазоне +2…+7 °C", – описывает Кибальчич изменения в начале месяца. По прогнозу, ожидается небольшой дождь, по Украине, кроме юга, возможен слабый мокрый снег, который, впрочем, не будет устойчивым.

Какая погода ожидается после 10 ноября

Украину накроют циклоны – и атлантические, и южные. Ожидается, что количество осадков будет выше нормы, это будут дожди с примесью мокрого снега. Температура будет контрастной и неоднородной по территориям, но в среднем будет соответствовать климатической норме: "ночью следует ожидать около -2…+5 °C, днем около +3…+9 °C, в юго-восточных областях в отдельные дни +10…+15 °C".

Ноябрь в Украине начнется с похолодания, а в конце месяца осадков станет меньше

Какая погода ожидается после 20 ноября

Третья декада ноября может быть более устойчивой с точки зрения погоды. "Есть вероятность установления области повышенного атмосферного давления, – говорит метеоролог, – увеличится количество пасмурных дней, однако осадков станет меньше. Среднесуточная температура составит около 0 °C, в южной части – на несколько градусов выше этой отметки".

В ноябре количество дождей ожидается выше нормы в южных, центральных и юго-восточных регионах – на 20–40%. Местами на Левобережье температура будет на 1,5–1,7 °C выше нормы. Устойчивого снега ждать не стоит – во второй и третьей декадах будет только небольшой мокрый снег.

Прогноз модели CFS показывает аномалию среднемесячной температуры в Европе в ноябре

Как сообщал "Телеграф", профессор Вазира Мартазинова также придерживается мнения, что в ноябре в Украине может выпасть мокрый снег, который, скорее всего, быстро растает. Метеорологи прогнозируют, что устойчивый снег появится позже – морозы ожидаются после Нового года.