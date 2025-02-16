Стоит копейки – наедятся все: приготовьте этот пикантный салат с куриными сердечками (видео)

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Некоторые несправедливо недооценивают субпродукты, считая их вкус странным. Однако если уметь их правильно приготовить можно приготовить вкусный паштет.

Или обратить внимание на рецепт аппетитного салата с куриными сердечками. А поделились им на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".

Как приготовить салат с куриными сердечками и морковью

Ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г;

морковь — 1 шт.;

лук – 1 шт.;

консервированный горошек – 4 ст. л.;

зеленый лук;

соль, перец, соевый соус;

Способ приготовления:

1.Зачистить куриные сердечки и отварить их в подсоленной воде 30 минут (с момента закипания).

2.Нарезать лук и морковь.

3.Пассировать их, добавляя соль и перец.

4.Охлажденные куриные сердечки нарезать на несколько частей.

5.Смешать с другими ингредиентами.