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Стоит копейки – наедятся все: приготовьте этот пикантный салат с куриными сердечками (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Оригинальный, вкусный и очень простой
Оригинальный, вкусный и очень простой. Фото instagram.com

На каждый день или на праздник

Некоторые несправедливо недооценивают субпродукты, считая их вкус странным. Однако если уметь их правильно приготовить можно приготовить вкусный паштет.

Или обратить внимание на рецепт аппетитного салата с куриными сердечками. А поделились им на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".

Как приготовить салат с куриными сердечками и морковью

Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 500 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • консервированный горошек – 4 ст. л.;
  • зеленый лук;
  • соль, перец, соевый соус;

Способ приготовления:

1.Зачистить куриные сердечки и отварить их в подсоленной воде 30 минут (с момента закипания).

2.Нарезать лук и морковь.

3.Пассировать их, добавляя соль и перец.

4.Охлажденные куриные сердечки нарезать на несколько частей.

5.Смешать с другими ингредиентами.

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#Салат #Готовим дома