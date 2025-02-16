Стоит копейки – наедятся все: приготовьте этот пикантный салат с куриными сердечками (видео)
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На каждый день или на праздник
Некоторые несправедливо недооценивают субпродукты, считая их вкус странным. Однако если уметь их правильно приготовить можно приготовить вкусный паштет.
Или обратить внимание на рецепт аппетитного салата с куриными сердечками. А поделились им на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".
Как приготовить салат с куриными сердечками и морковью
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- консервированный горошек – 4 ст. л.;
- зеленый лук;
- соль, перец, соевый соус;
Способ приготовления:
1.Зачистить куриные сердечки и отварить их в подсоленной воде 30 минут (с момента закипания).
2.Нарезать лук и морковь.
3.Пассировать их, добавляя соль и перец.
4.Охлажденные куриные сердечки нарезать на несколько частей.
5.Смешать с другими ингредиентами.