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Коштує копійки — наїдаються всі: приготуйте цей пікантний салат з курячими сердечками (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Оригінальний, смачний та дуже простий
Оригінальний, смачний та дуже простий. Фото instagram.com

На кожен день або на свято

Дехто несправедливо недооцінює субпродукти, вважаючи їхній смак дивним. Однак, якщо вміти їх правильно приготувати можна приготувати смачний паштет.

Або ж звернути увагу на рецепт апетитного салату з курячими сердечками. А поділилися ним на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".

Як приготувати салат з курячими сердечками та морквою

Інгредієнти:

  • курячі сердечка – 500 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • консервований горошок – 4 ст. л.;
  • зелена цибуля;
  • сіль, перець, соєвий соус;

Спосіб приготування:

1.Зачистити курячі сердечка та відварити їх у підсоленій воді 30 хвилин (з моменту закипання).

2.Нарізати цибулю та моркву.

3.Пасерувати їх, додаючи сіль та перець.

4.Охолоджені курячі сердечка нарізати на декілька частин.

5.Змішати з іншими інгредієнтами.

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#Салат #Готуємо вдома