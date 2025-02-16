Коштує копійки — наїдаються всі: приготуйте цей пікантний салат з курячими сердечками (відео)

На кожен день або на свято

Дехто несправедливо недооцінює субпродукти, вважаючи їхній смак дивним. Однак, якщо вміти їх правильно приготувати можна приготувати смачний паштет.

Або ж звернути увагу на рецепт апетитного салату з курячими сердечками. А поділилися ним на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".

Як приготувати салат з курячими сердечками та морквою

Інгредієнти:

курячі сердечка – 500 г;

морква — 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

консервований горошок – 4 ст. л.;

зелена цибуля;

сіль, перець, соєвий соус;

Спосіб приготування:

1.Зачистити курячі сердечка та відварити їх у підсоленій воді 30 хвилин (з моменту закипання).

2.Нарізати цибулю та моркву.

3.Пасерувати їх, додаючи сіль та перець.

4.Охолоджені курячі сердечка нарізати на декілька частин.

5.Змішати з іншими інгредієнтами.