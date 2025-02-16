Коштує копійки — наїдаються всі: приготуйте цей пікантний салат з курячими сердечками (відео)
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На кожен день або на свято
Дехто несправедливо недооцінює субпродукти, вважаючи їхній смак дивним. Однак, якщо вміти їх правильно приготувати можна приготувати смачний паштет.
Або ж звернути увагу на рецепт апетитного салату з курячими сердечками. А поділилися ним на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".
Як приготувати салат з курячими сердечками та морквою
Інгредієнти:
- курячі сердечка – 500 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- консервований горошок – 4 ст. л.;
- зелена цибуля;
- сіль, перець, соєвий соус;
Спосіб приготування:
1.Зачистити курячі сердечка та відварити їх у підсоленій воді 30 хвилин (з моменту закипання).
2.Нарізати цибулю та моркву.
3.Пасерувати їх, додаючи сіль та перець.
4.Охолоджені курячі сердечка нарізати на декілька частин.
5.Змішати з іншими інгредієнтами.