В Киеве открыли выставку "Boycott russian market"

В Киеве 27 февраля открылась выставка Boycott russian market, которая продолжит свою работу до 2 марта включительно. В экспозиции представлены работы украинского художника из Харькова Витера Степового, изобразившего в пиксель-арте не вышедшие с рынка России мировые бренды, а также картина Никиты Кадана.

Художник решил поддержать инициативу "Boycott russian market", которая стала продолжением одноименного проекта команды известного украинского политолога и блогера Николая Давидюка.

"Всемирные глобальные компании на российском рынке в среднем в год платят несколько миллиардов долларов. В арт-инсталляции "Boycott russian market" представлены только 10 из них, которые заплатили сотни миллионов, чего хватает на тысячи шахедов и ракет, которыми ежедневно обстреливали города нашей страны. Уплата налогов во время войны в бюджет России – прямая поддержка убийств и разрушений на территории Украины. Поэтому организовав это культурное мероприятие, мы решили напомнить украинцам и миру, какие компании еще не вышли с российского рынка и продолжают спонсировать войну," – рассказал организатор выставки Николай Давидюк.

Посетить выставку можно в арт-пространстве Avangarden gallery. food&wine по адресу: Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 23а.