У Києві відкрили виставку "Boycott russian market"

В Києві 27 лютого відкрилась виставка "Boycott russian market", яка продовжить свою роботу до 2 березня включно. В експозиції представлені роботи українського художника з Харкова Вітера Степового, який зобразив у піксель-арті світові бренди, що не вийшли з ринку Росії, а також картина Микити Кадана.

Художник вирішив підтримати ініціативу "Boycott russian market", яка стала продовженням однойменного проєкту команди відомого українського політолога та блогера Миколи Давидюка.

"Світові глобальні компанії на російському ринку в середньому в рік платять кілька мільярдів доларів. В арт-інсталяції "Boycott russian market" представлені тільки 10 з них, які заплатили сотні мільйонів, чого вистачає на тисячі шахедів та ракет, якими щодня обстрілюють міста нашої країни. Сплата податків у час війни в бюджет Росії – пряма підтримка вбивств та руйнувань на території України. Тому організувавши цей культурний захід, ми вирішили нагадати українцям та світу, які компанії ще не вийшли з російського ринку та продовжують спонсорувати війну" – розповів організатор виставки, Микола Давидюк.

Відвідати виставку можна в арт-просторі Avangarden gallery. food&wine за адресою: Київ, вул. Січових Стрільців, 23а.