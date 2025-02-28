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У Києві відкрили виставку "Boycott russian market"

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
У Києві відкрили виставку "Boycott russian market" Новина оновлена 28 лютого 2025, 15:44

В Києві 27 лютого відкрилась виставка "Boycott russian market", яка продовжить свою роботу до 2 березня включно. В експозиції представлені роботи українського художника з Харкова Вітера Степового, який зобразив у піксель-арті світові бренди, що не вийшли з ринку Росії, а також картина Микити Кадана.

Художник вирішив підтримати ініціативу "Boycott russian market", яка стала продовженням однойменного проєкту команди відомого українського політолога та блогера Миколи Давидюка.

виставка
виставка
виставка

"Світові глобальні компанії на російському ринку в середньому в рік платять кілька мільярдів доларів. В арт-інсталяції "Boycott russian market" представлені тільки 10 з них, які заплатили сотні мільйонів, чого вистачає на тисячі шахедів та ракет, якими щодня обстрілюють міста нашої країни. Сплата податків у час війни в бюджет Росії – пряма підтримка вбивств та руйнувань на території України. Тому організувавши цей культурний захід, ми вирішили нагадати українцям та світу, які компанії ще не вийшли з російського ринку та продовжують спонсорувати війну" – розповів організатор виставки, Микола Давидюк.

виставка
виставка

Відвідати виставку можна в арт-просторі Avangarden gallery. food&wine за адресою: Київ, вул. Січових Стрільців, 23а.

Теги:
#Київ #Виставка #Картини