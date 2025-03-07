Советская красная помада держалась на губах несколько дней: чем красились модницы того времени

Времена СССР были эпохой дефицита и изобретательности

Советская женщина должна была успевать повсюду — и на работе, и дома, и при этом оставаться красавицей. Помада была настоящим манифестом ее изобретательности: пользовались ею до последнего, остатки доставали спичкой. Их могли смешивать между собой для создания нового цвета и буквально сплавлять в новую помаду.

История помады в СССР начинается с трех фабрик — "Свобода", "Новая Заря" в Москве и "Северное сияние" в Санкт-Петербурге. Первые две были основаны на базе предприятий с французскими корнями, которые советские власти национализировали после революции.

Расцвет косметической индустрии начался в 1930-х, когда это направление возглавила Полина Жемчужина — жена Вячеслава Молотова, председателя Совнаркома СССР. Помада тех времен могла держаться на губах несколько дней благодаря кармину — порошку из толченых жуков, который придавал тот самый красный цвет.

Красная помада рекламировалась больше всего

Даже в рекламе крема, женщины должны быть с накрашенными губами

Послевоенные времена и 60-е годы стали годами тотального дефицита косметики. Ассортимент был чрезвычайно ограничен, а качество оставляло желать лучшего. Помада красных, розовых и коричневых оттенков не была стойкой, имела специфический запах мыла или воска.

Советская помада морковного цвета

Цвета советских помад

Со временем количество оттенков росло, но достать помаду было непросто и спичка всегда оставалась нужным орудием. Помада не была дорогой, но нужный цвет часто было не достать.

Импортная помада была только у избранных. Косметика из Польши или Болгарии считалась роскошью, а французская Dior или американская Max Factor недостижимой мечтой.

Дамам того времени предлагался ограниченный список товаров

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем женщины в Советском союзе пользовались зеленой помадой. Это делали не все, однако последствия такого макияжа никого не удивлять и ежедневно транслировали по ТВ.