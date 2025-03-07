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Советская красная помада держалась на губах несколько дней: чем красились модницы того времени

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Помада на губах была и у крестьянок, и у городских модниц, правда – только в рекламе Новость обновлена 07 марта 2025, 11:52
Помада на губах была и у крестьянок, и у городских модниц, правда – только в рекламе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Времена СССР были эпохой дефицита и изобретательности

Советская женщина должна была успевать повсюду — и на работе, и дома, и при этом оставаться красавицей. Помада была настоящим манифестом ее изобретательности: пользовались ею до последнего, остатки доставали спичкой. Их могли смешивать между собой для создания нового цвета и буквально сплавлять в новую помаду.

История помады в СССР начинается с трех фабрик — "Свобода", "Новая Заря" в Москве и "Северное сияние" в Санкт-Петербурге. Первые две были основаны на базе предприятий с французскими корнями, которые советские власти национализировали после революции.

Расцвет косметической индустрии начался в 1930-х, когда это направление возглавила Полина Жемчужина — жена Вячеслава Молотова, председателя Совнаркома СССР. Помада тех времен могла держаться на губах несколько дней благодаря кармину — порошку из толченых жуков, который придавал тот самый красный цвет.

Красная помада в СССР
Красная помада рекламировалась больше всего
Реклама крема СССР
Даже в рекламе крема, женщины должны быть с накрашенными губами

Послевоенные времена и 60-е годы стали годами тотального дефицита косметики. Ассортимент был чрезвычайно ограничен, а качество оставляло желать лучшего. Помада красных, розовых и коричневых оттенков не была стойкой, имела специфический запах мыла или воска.

Советская помада морковного цвета
Советская помада морковного цвета
Цвета советских помад
Цвета советских помад

Со временем количество оттенков росло, но достать помаду было непросто и спичка всегда оставалась нужным орудием. Помада не была дорогой, но нужный цвет часто было не достать.

Импортная помада была только у избранных. Косметика из Польши или Болгарии считалась роскошью, а французская Dior или американская Max Factor недостижимой мечтой.

Реклама косметики СССР
Дамам того времени предлагался ограниченный список товаров

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем женщины в Советском союзе пользовались зеленой помадой. Это делали не все, однако последствия такого макияжа никого не удивлять и ежедневно транслировали по ТВ.

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#Мода #Косметика #СССР #Помада