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Радянська червона помада трималась на губах кілька днів: чим фарбувались модниці того часу

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Помада на губах була і у селянок, і у міських модниць, щоправда - лише в рекламі Новина оновлена 07 березня 2025, 11:52
Помада на губах була і у селянок, і у міських модниць, щоправда - лише в рекламі. Фото Колаж "Телеграфу"

Часи СРСР були епохою дефіцити та винахідливості

Радянська жінка мала встигати всюди — і на роботі, і вдома, і при цьому залишатися красунею. Помада була справжнім маніфестом її винахідливості: користувались нею до останнього, рештки діставали сірником. Їх могли змішувати між собою для створення нового кольору та буквально "сплавляти" в нову помаду.

Історія помади в СРСР починається із трьох фабрик — "Свобода", "Нова Зоря" у Москві та "Северное сияние" у Санкт-Петербурзі. Перші дві були засновані на базі підприємств з французьким корінням, які радянська влада націоналізувала після революції.

Розквіт косметичної індустрії почався у 1930-х, коли цей напрямок очолила Поліна Жемчужина — дружина В’ячеслава Молотова, голови Раднаркому СРСР. Помада тих часів могла триматися на губах кілька днів завдяки карміну — порошку із товчених жуків, який забезпечував той самий червоний колір.

Червона помада в СРСР
Червона помада рекламувалась найбільше
Реклама крему СРСР
Навіть в рекламі крему, жінки мали бути із нафарбованими губами

Післявоєнні часи та 60-ті роки стали роками тотального дефіциту косметики. Асортимент був надзвичайно обмеженим, а якість залишала бажати кращого. Помада червоних, рожевих та коричневих відтінків не була стійкою, мала специфічний запах мила або воску.

Радянська помада морквяного кольору
Радянська помада морквяного кольору
Кольори радянських помад
Кольори радянських помад

З часом кількість відтінків зростала, але дістати помаду було непросто і сірник завжди лишався потрібним знаряддям. Помада не була дорогою, але потрібний колір часто було не дістати.

Імпортна помада була тільки у обраних. Косметика з Польщі чи Болгарії вважалася розкішшю, а французька Dior або американська Max Factor — недосяжною мрією.

Реклама косметики СРСР
Дамам того часу пропонувався обмежений перелік товарів

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо жінки в Радянському союзі користувались зеленою помадою. Це робили не всі, однак наслідки такого макіяжу нікого не дивувати та транслювались щодня по ТВ.

Теги:
#Мода #Косметика #СРСР #Помада