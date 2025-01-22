Голос Леси Украинки сохранился на единственной записи: историк рассказал, как ее, вероятно, сделали

"Телеграф" раскрывает детали этого события, технологии записи и значение вклада Леси Украинки в сохранение украинской музыкальной традиции

В 1908 году произошло важное событие в украинской этнографии, связанное с деятельностью молодого профессора Филарета Колессы, который приехал в Миргород по приглашению Афанасия Сластиона. Его целью была записка кобзарей и лирников, однако для реализации этого проекта были необходимы финансовые ресурсы, которых не хватало украинским этнографам.

Историк Александр Алферов рассказал, кто на самом деле профинансировал эту экспедицию. Неожиданно на помощь пришла Леся Украинка, которая профинансировала эту экспедицию за счет родительского наследия.

Финансирование экспедиции

Леся Украинка, несмотря на стереотипы о бедности интеллигенции, происходила из украинской казацко-старшинской семьи, что позволило ей оказать значительную финансовую поддержку. Она не разглашала о своем финансировании во время своей жизни, и только после ее смерти стало известно о ее вкладе в это дело. По словам Филарета Колессы, экспедиция получила 565 австрийских крон через посредников Клемента и Ларису Квитку.

Технологии записи

Запись песен производилась с помощью фонографа — механического устройства, изобретенного Эдисоном, позволяющего не только записывать звук, но и воспроизводить его из воскового цилиндра. Этот аппарат был достаточно дорогим и нуждался в дополнительных затратах на его приобретение. Леся Украинка также одолжила фонограф у Николая Лысенко для записи песен.

Запись голоса Леси Украинки

Во время экспедиции Филарет Колесса записывал кобзарей и лирников, а также сам пел некоторые песни. На одном из валиков была написана "Проба валька", где зафиксирован голос Леси Украинки. Любопытно, что сама Леся зачеркнула свой голос на валике и отметила, что эта запись не имеет значения.

Однако позже Юрий Сливинский, исследуя эти записи в 1969 году, предположил, что на валике действительно может быть голос Леси Украинки. Это открытие вызвало большой интерес среди почитателей его творчества.

Экспедиция 1908 стала важным этапом в сохранении украинской народной музыки и культуры. Вклад Леси Украинки в финансирование этого дела подчеркивает его роль не только как писательницы, но и как активной участницы культурной жизни Украины. Записи, сделанные во время экспедиции, продолжают оставаться важным источником для исследования украинского музыкального наследия.

Ранее Телеграф рассказывал, что украинский язык начали изучать еще при Франце Иосифе. Во Львовском университете 175 лет назад была основана первая в мире кафедра украинского языка.