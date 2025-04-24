Никогда не сажайте помидоры в этом месте: урожая не дождетесь

Узнайте, что нужно учитывать, выбирая место для посадки помидоров

Многие дачники уже подготовили рассаду и ждут момента, когда станет достаточно тепло, чтобы сажать помидоры. Однако, при планировании посадки томатов нужно учитывать важный нюанс — место должно быть подходящее для этого овоща.

"Телеграф" расскажет, в каком месте не стоит сажать рассаду помидоров, если рассчитываете получить хороший урожай.

Где нельзя сажать помидоры?

Как оказалось, имеет большое значение, что росло в земле в прошлом посевном сезоне, пишет сайт Книга советов. Чередование культур на грядке может сыграть решающую роль в выращивании тех же помидор.

Например, не стоит высаживать рассаду в месте, где раньше были картофель, болгарский перец, баклажаны, горох или физалис. Эти культуры имеют те же болезни и привлекают тех же вредителей. Поэтому в новом сезоне это может оказать серьезное влияние на урожай.

Помните, что сажать томаты в одном и том же месте можно только раз на 3-4 сезона. А правильное чередование культур поможет избежать истощения почвы.

После каких культур можно сажать помидоры?

Отличным решением будет посадить помидоры там, где в прошлом сезоне росли морковь, лук, огурцы, свекла, тыква. Эти растения хорошо разрыхляют почву, что точно пойдет на пользу помидорам.

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