Урожай буде більший, ніж у сусідів: коли садити капусту у відкритий ґрунт і як її доглядати

Корисні поради щодо висадження розсади капусти у відкритий ґрунт

Хоча погода в Україні цього року дуже мінлива, городники вже давно розпочали новий посівний сезон. Ось-ось настане травень і, згідно з посівним календарем, приходить час саджати теплолюбні культури. Серед таких звичайно ж капуста, яку висаджують у відкритий ґрунт із розсади.

"Телеграф" розповість, які дні у травні найсприятливіші для висадки розсади капусти, і як доглядати цю культуру, щоб вона порадувала багатим урожаєм.

Коли садити капусту у травні?

Багато городників починають посадку розсади капусти саме в травні, пише ВСН. Хоча, якщо погода дозволяє, це можна робити і наприкінці квітня, і на початку червня.

Найсприятливіші дні для посадки розсади капусти:

у травні — 4-8, 12-20, 22-24, 27, 29 числа;

у червні — 2-6, 10-13, 17, 22, 25-30 числа.

Поради щодо догляду за капустою

При виборі ділянки під посадку капусти потрібно враховувати, що ця культура любить нейтральний ґрунт. Найкраще вибирати сонячну сторону ділянки, помірно зволожену.

Саджаючи розсаду капусти, враховуйте також сівозміну — для цієї культури підійде ділянка, на якій раніше росли огірки, морква, часник, цибуля, бобові культури. За годину до посадки рясно полийте ділянку водою, щоб грунт добре зволожився і не травмував паростки.

Робіть лунки на відстані щонайменше 30 см одна від одної. У кожну лунку можна насипати по ложці деревної золи – це вбереже розсаду від капустянки. Акуратно покладіть розсаду капусти в лунки і присипте землею. Після посадки злегка полийте розсаду водою.

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