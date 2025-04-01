Один цветок спасет вашу грядку с помидорами: что посадить возле томатов для отпугивания вредителей
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Это растение защитит ваши помидоры от насекомых и других вредителей
Помидоры — любимый овощ многих огородников. Его выращивают с рассады и высаживают в открытый грунт, когда приходит подходящее теплое время, а земля готова к обработке. Однако при планировании посадки томатов нужно учитывать один важный нюанс.
Правильное огородное соседство — вот что поможет вашим помидорам дать больший урожай, пишет Express. Как оказалось, возле помидоров нужно посадить простые цветы — бархатцы. Они защитят овощ от вредителей и улучшат вкус.
Зачем сажать бархатцы на грядке с помидорами?
Бархатцы имеют сильный аромат. И если людям он кажется приятным и душистым, то для вредителей он служит сигналом не лететь на огород, где они растут. Запах бархатцев отпугивает таких вредителей, как тля и белокрылка, а еще слизней и улиток. Более того, бархатцы могут отпугнуть с грядки даже домашних кошек, которые могут поломать стебли помидоров.
Было научно доказано, что растения бархатцев на самом деле выделяют газообразное химическое вещество под названием лимонен, которое является основным компонентом масла цитрусовой кожуры. Лимонен в бархатцах и создают этот отпугивающий запах, который спасет ваш урожай помидоров от вредителей.
Кроме того, бархатцы выделяют в почву соединения, убивающие паразитов, таких как нематоды. Так что помидорам будет очень комфортно рядом с цветами. А еще цветы могут влиять на вкус томатов, делая их более сладкими.
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