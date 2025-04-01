Один цветок спасет вашу грядку с помидорами: что посадить возле томатов для отпугивания вредителей

Это растение защитит ваши помидоры от насекомых и других вредителей

Помидоры — любимый овощ многих огородников. Его выращивают с рассады и высаживают в открытый грунт, когда приходит подходящее теплое время, а земля готова к обработке. Однако при планировании посадки томатов нужно учитывать один важный нюанс.

Правильное огородное соседство — вот что поможет вашим помидорам дать больший урожай, пишет Express. Как оказалось, возле помидоров нужно посадить простые цветы — бархатцы. Они защитят овощ от вредителей и улучшат вкус.

Зачем сажать бархатцы на грядке с помидорами?

Бархатцы имеют сильный аромат. И если людям он кажется приятным и душистым, то для вредителей он служит сигналом не лететь на огород, где они растут. Запах бархатцев отпугивает таких вредителей, как тля и белокрылка, а еще слизней и улиток. Более того, бархатцы могут отпугнуть с грядки даже домашних кошек, которые могут поломать стебли помидоров.

Фото: сгенерировано Grok

Было научно доказано, что растения бархатцев на самом деле выделяют газообразное химическое вещество под названием лимонен, которое является основным компонентом масла цитрусовой кожуры. Лимонен в бархатцах и создают этот отпугивающий запах, который спасет ваш урожай помидоров от вредителей.

Кроме того, бархатцы выделяют в почву соединения, убивающие паразитов, таких как нематоды. Так что помидорам будет очень комфортно рядом с цветами. А еще цветы могут влиять на вкус томатов, делая их более сладкими.

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