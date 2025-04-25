Урожая не дождетесь, если будете удобрять огурцы этими средствами: что нельзя лить на грядку

Узнайте, чем нельзя удобрять грядки с огурцами

Огурцы — распространенная культура, которую садят весной, чтобы собрать урожай уже летом. Чтобы получить хороший урожай, нужно учитывать некоторые нюансы по выращиванию огурцов. Мы уже рассказывал, какие растения нельзя сажать рядом с огурцами, в сегодня делимся, чем не стоит удобрять эту культуру.

Как оказалось, есть три средства, которыми по незнанию вы могли удобрить огурцы, а они в итоге не дали ожидаемого урожая, пишет filizhankakavu.com. Лучше избегать этих средств при уходе за огурцами.

Чем нельзя удобрять огурцы

Йод

Аптечный йод часто используют для подкормки разных садовых культур. Однако для удобрения огурцов это средство точно не подойдет, так как может испортить вкус плодов.

Нашатырный спирт

Нашатырь часто используют дачники для отпугивания вредителей и насекомых. Однако не стоит лить это средство прямо на грядку с огурцами, так как нашатырный спирт может навредить корневой системе растения.

Навоз

Навоз считается хорошим удобрением для огородных культур. Чаще всего используется конский навоз, однако для огурцов он не подходит. Если решите удобрять грядки навозом, лучше всего выбрать куриный помет. Но и его не стоит вносить в период созревания огурцов.

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