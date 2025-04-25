Урожая не дождетесь, если будете удобрять огурцы этими средствами: что нельзя лить на грядку
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Узнайте, чем нельзя удобрять грядки с огурцами
Огурцы — распространенная культура, которую садят весной, чтобы собрать урожай уже летом. Чтобы получить хороший урожай, нужно учитывать некоторые нюансы по выращиванию огурцов. Мы уже рассказывал, какие растения нельзя сажать рядом с огурцами, в сегодня делимся, чем не стоит удобрять эту культуру.
Как оказалось, есть три средства, которыми по незнанию вы могли удобрить огурцы, а они в итоге не дали ожидаемого урожая, пишет filizhankakavu.com. Лучше избегать этих средств при уходе за огурцами.
Чем нельзя удобрять огурцы
- Йод
Аптечный йод часто используют для подкормки разных садовых культур. Однако для удобрения огурцов это средство точно не подойдет, так как может испортить вкус плодов.
- Нашатырный спирт
Нашатырь часто используют дачники для отпугивания вредителей и насекомых. Однако не стоит лить это средство прямо на грядку с огурцами, так как нашатырный спирт может навредить корневой системе растения.
- Навоз
Навоз считается хорошим удобрением для огородных культур. Чаще всего используется конский навоз, однако для огурцов он не подходит. Если решите удобрять грядки навозом, лучше всего выбрать куриный помет. Но и его не стоит вносить в период созревания огурцов.
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