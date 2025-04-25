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Урожая не дождетесь, если будете удобрять огурцы этими средствами: что нельзя лить на грядку

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Некоторые средства не подходят для удобрения огурцов Новость обновлена 25 апреля 2025, 10:41
Некоторые средства не подходят для удобрения огурцов. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Узнайте, чем нельзя удобрять грядки с огурцами

Огурцы — распространенная культура, которую садят весной, чтобы собрать урожай уже летом. Чтобы получить хороший урожай, нужно учитывать некоторые нюансы по выращиванию огурцов. Мы уже рассказывал, какие растения нельзя сажать рядом с огурцами, в сегодня делимся, чем не стоит удобрять эту культуру.

Как оказалось, есть три средства, которыми по незнанию вы могли удобрить огурцы, а они в итоге не дали ожидаемого урожая, пишет filizhankakavu.com. Лучше избегать этих средств при уходе за огурцами.

Чем нельзя удобрять огурцы

  • Йод

Аптечный йод часто используют для подкормки разных садовых культур. Однако для удобрения огурцов это средство точно не подойдет, так как может испортить вкус плодов.

огурцы фото
  • Нашатырный спирт

Нашатырь часто используют дачники для отпугивания вредителей и насекомых. Однако не стоит лить это средство прямо на грядку с огурцами, так как нашатырный спирт может навредить корневой системе растения.

  • Навоз

Навоз считается хорошим удобрением для огородных культур. Чаще всего используется конский навоз, однако для огурцов он не подходит. Если решите удобрять грядки навозом, лучше всего выбрать куриный помет. Но и его не стоит вносить в период созревания огурцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда можно сеять редиску. Огородный лайфхак поможет вырастить щедрый хрустящий урожай.

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#Огурцы #Огород #Удобрение