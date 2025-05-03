Там даже наливают: таксист удивил украинцев сервисом (видео)

Сразу видно, что человек на своем месте

Когда человек по-настоящему любит свое дело, это сразу заметно в мелочах. Внимание к деталям и желание превзойти ожидания клиентов именно то, что отличает настоящих профессионалов среди других.

Во Львове появилось такси с невероятным комфортом и сервисом для пассажиров. Соответствующее видео стремительно набирает популярность в социальных сетях. Пользователи делятся своими впечатлениями от необычной поездки.

В салоне автомобиля пассажиров встречает автоматическое сообщение, записанное голосом, похожим на навигатор: "Дамы и господа, водитель максимально постарался, чтобы сделать ваше путешествие максимально приятным и комфортным, и приготовил для вас несколько приятных неожиданностей".

Среди "приятных неожиданностей" – конфеты "со вкусом детства", расположенные в центральной части салона. Для удобства пассажиров предусмотрена даже специальная черная сумка-мусорка для фантиков от сладостей.

У сумки прикреплен антисептик "с приятным запахом" и скоростная зарядка для смартфонов – все для максимального комфорта клиентов.

Но самое интересное – за дополнительную плату пассажирам предлагают воду, а также крепкие напитки премиумкласса: виски Jack Daniel’s, джин "высшего сорта", джин-тоник и кола. Все эти напитки аккуратно спрятаны в дверце автомобиля.

На случай, если у пассажира заболела голова, водитель, которого мама ласкающе называет Маркиянчиком, позаботился и об этом – в машине есть нимесил, цитрамон и другие лекарства.

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