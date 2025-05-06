Вы успеете их посеять в мае: вот цветы, которые украсят сад без возни с рассадой

Эти неприхотливые растения могут завоевать ваше сердце навсегда

Если вы не успели заняться выращиванием рассады, это ещё не повод отказываться от цветущего сада в этом сезоне. Есть растения, которые можно спокойно посеять в открытый грунт даже в мае — летом они превратятся в настоящие украшения участка.

Дельфиниум однолетний

Дельфиниум, он же шпорник или живокость, давно завоевал сердца садоводов своими изящными кистями соцветий. Цветовая палитра — от нежно-розовой и сиреневой до снежно-белой — придаст участку лёгкости и свежести. Однолетний дельфиниум можно смело сеять в мае, придерживаясь схемы 30×40 см. Зацветёт он уже в июле и будет радовать глаз до самой осени. Главное условие — солнечное место и рыхлая почва.

Годеция

Годеция — ещё один эффектный однолетник, который не требует тепличных забот. Высеянная в открытый грунт в мае, она зацветёт к концу июля и продержится до первых заморозков. Её аккуратные кустики высотой около 30 см отлично подойдут как для клумб, так и для срезки в букеты. Рекомендованная схема посадки — 15×20 см. А за обильное цветение растение отблагодарит уже само по себе — без особых хлопот.

Маргаритка

Эти крошечные, но яркие цветы отлично дополнят любой сад. Маргаритка, особенно махровых сортов, при всей своей миниатюрности (высота обычно не превышает 20 см) способна оживить цветник целыми "коврами" мелких соцветий. Она неприхотлива к почве и уходу, достаточно просто посеять семена прямо в грунт. Первые цветы появятся уже в середине лета, а при удачном сезоне маргаритки могут зацвести и повторно ближе к осени.

Хризантема однолетняя

Если многолетние хризантемы славятся своим сортовым разнообразием, то среди однолетних выделяются три вида, которые стоит посеять в мае:

Хризантема каринатум с густомахровыми шапками цветов

с густомахровыми шапками цветов Хризантема коронариум высотой до метра

высотой до метра Хризантема сегетум, компактная (40–50 см), но не менее декоративная.

Их главное преимущество — устойчивость к капризам погоды и заболеваниям. Чтобы получить обильное цветение до самой середины осени, выберите для посадки солнечный участок и не забудьте пару раз за сезон подкормить растения минеральными удобрениями.

Амарант

Амарант, известный также как щирица, — не просто декоративный однолетник, но и настоящий акцент любого цветника. Его соцветия, окрашенные в насыщенные оранжево-красные тона, напоминают языки пламени на ветру. В высоту садовые амаранты достигают 40–70 см, а выращивать их просто: при посеве соблюдайте расстояние в 30 см или, если посеяли гуще, проредите всходы, как только появятся первые настоящие листочки. Растение теплолюбиво, поэтому майский посев — оптимальный вариант.

Ранее мы рассказали, как избавиться от сорняков в огороде, не навредив будущему урожаю. Не используйте уксус и соду, чтобы не испортить почву.