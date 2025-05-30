Ваши гортензии умрут, если забыть этот момент: как правильно подкармливать гортензию
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Некоторые удобрения могут стать ядом для этого изысканного растения
Гортензия — растение с характером: без внимания и грамотного ухода она превращается из королевы сада в капризную барышню. Чтобы кусты радовали пышными соцветиями всё лето, важно не просто поливать их по расписанию, а правильно подкармливать, как и розы.
"Телеграф" разбирался, как устроить растению настоящий гастрономический сезон и превратить его в главное украшение сада, от которого просто глаз не отвести.
Гортензии тянет на кисленькое
Гортензии не переносят нейтральные и щелочные почвы. Цветение на такой почве будет вялым, а сами растения — угнетёнными, и в конце концов могут погибнуть. Смертельными для гортензий могут оказаться известь, доломитовая мука и зола.
Как подкислять почву:
- Раз в 2–3 недели (но не реже раза в месяц).
- Раствором яблочного уксуса (100 мл 9% уксуса на 10 л воды).
- Раствором лимонной кислоты (20 г на 10 л воды).
Народные средства: разбавленные кисломолочные продукты (кефир, простокваша, ряженка) — 2 л на 10 л воды.
Весна: завтрак
Когда подкармливать: после того как растает снег и появятся первые зеленые побеги. Почва должна прогреться минимум до +5–10°C.
Что вносить:
- Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония.
- Фосфор и калий.
- Органика: настой коровяка, куриного помета.
Лайфхак: после удобрения замульчируйте приствольный круг перегноем, компостом или их смесью с кислым верховым торфом. Толщина слоя — 5–7 см. Это не только улучшит структуру почвы, но и удержит влагу и полезные вещества.
Бутонизация: основной приём пищи
Когда подкармливать: в начале формирования бутонов, до их раскрытия.
Что вносить:
- Много фосфора и калия.
- Немного азота (но строго в умеренных дозах).
- Отличный выбор — монофосфат калия, либо смесь суперфосфата с калийной солью или калимагнезией.
Важно: с азотом нужно быть очень осторожным! Летом он пойдёт не в цветение, а в зелёную массу, и гортензия вместо пышных соцветий даст буйную листву. А если внести азот осенью — растение рискует не пережить зиму.
Цветение: необязательный перекус
Когда подкармливать: во время активного цветения, но только если есть желание усилить декоративность.
Что вносить:
- Снова калий и фосфор (например, монофосфат калия).
- Микроэлементы (бор, магний, железо).
- Азот исключить полностью.
Осень: прощальный ужин перед зимовкой
Когда подкармливать: в конце августа — сентябре.
Зачем: чтобы заложить цветочные почки на следующий сезон и помочь кусту перезимовать.
Что вносить:
- Фосфорно-калийные удобрения: монофосфат калия, смесь суперфосфата с сульфатом калия.
- Можно использовать готовые осенние комплексные удобрения для гортензий.
Строго соблюдая этот режим, вы не просто обеспечите гортензии здоровье и пышность — вы сделаете ее звездой участка. А соседи будут спрашивать: "Чем подкармливаете?" И тут уж — решайте сами, делиться рецептом или хранить секрет.
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