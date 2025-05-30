Ваши гортензии умрут, если забыть этот момент: как правильно подкармливать гортензию

Некоторые удобрения могут стать ядом для этого изысканного растения

Гортензия — растение с характером: без внимания и грамотного ухода она превращается из королевы сада в капризную барышню. Чтобы кусты радовали пышными соцветиями всё лето, важно не просто поливать их по расписанию, а правильно подкармливать, как и розы.

"Телеграф" разбирался, как устроить растению настоящий гастрономический сезон и превратить его в главное украшение сада, от которого просто глаз не отвести.

Гортензии тянет на кисленькое

Гортензии не переносят нейтральные и щелочные почвы. Цветение на такой почве будет вялым, а сами растения — угнетёнными, и в конце концов могут погибнуть. Смертельными для гортензий могут оказаться известь, доломитовая мука и зола.

Как подкислять почву:

Раз в 2–3 недели (но не реже раза в месяц).

Раствором яблочного уксуса (100 мл 9% уксуса на 10 л воды).

Раствором лимонной кислоты (20 г на 10 л воды).

Народные средства: разбавленные кисломолочные продукты (кефир, простокваша, ряженка) — 2 л на 10 л воды.

Весна: завтрак

Когда подкармливать: после того как растает снег и появятся первые зеленые побеги. Почва должна прогреться минимум до +5–10°C.

Что вносить:

Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония.

Фосфор и калий.

Органика: настой коровяка, куриного помета.

Лайфхак: после удобрения замульчируйте приствольный круг перегноем, компостом или их смесью с кислым верховым торфом. Толщина слоя — 5–7 см. Это не только улучшит структуру почвы, но и удержит влагу и полезные вещества.

Бутонизация: основной приём пищи

Когда подкармливать: в начале формирования бутонов, до их раскрытия.

Что вносить:

Много фосфора и калия.

Немного азота (но строго в умеренных дозах).

Отличный выбор — монофосфат калия, либо смесь суперфосфата с калийной солью или калимагнезией.

Важно: с азотом нужно быть очень осторожным! Летом он пойдёт не в цветение, а в зелёную массу, и гортензия вместо пышных соцветий даст буйную листву. А если внести азот осенью — растение рискует не пережить зиму.

Цветение: необязательный перекус

Когда подкармливать: во время активного цветения, но только если есть желание усилить декоративность.

Что вносить:

Снова калий и фосфор (например, монофосфат калия).

Микроэлементы (бор, магний, железо).

Азот исключить полностью.

Осень: прощальный ужин перед зимовкой

Когда подкармливать: в конце августа — сентябре.

Зачем: чтобы заложить цветочные почки на следующий сезон и помочь кусту перезимовать.

Что вносить:

Фосфорно-калийные удобрения: монофосфат калия, смесь суперфосфата с сульфатом калия.

Можно использовать готовые осенние комплексные удобрения для гортензий.

Строго соблюдая этот режим, вы не просто обеспечите гортензии здоровье и пышность — вы сделаете ее звездой участка. А соседи будут спрашивать: "Чем подкармливаете?" И тут уж — решайте сами, делиться рецептом или хранить секрет.

Выращивание чеснока не требует много усилий, однако если не подкормить его, на хороший урожай не стоит и надеяться. Чтобы головки были большими, он нуждается в нескольких подкормках в течение роста.