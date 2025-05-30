Ваші гортензії помруть, якщо забути цей момент: як правильно підживлювати гортензію

Деякі добрива можуть стати отрутою для цієї вишуканої рослини

Гортензія — рослина з характером: без уваги та грамотного догляду вона перетворюється з королеви саду на примхливу панночку. Щоб кущі радували пишними суцвіттями все літо, важливо не просто поливати їх за розкладом, а правильно підживлювати, як і троянди.

"Телеграф" розбирався, як влаштувати рослині справжній гастрономічний сезон і перетворити її на головну прикрасу саду, від якої просто очей не відвести.

Гортензії тягне на кисленьке

Гортензії не переносять нейтральні та лужні ґрунти. Цвітіння на такому ґрунті буде млявим, а самі рослини пригнобленими, і врешті-решт можуть загинути. Смертельними для гортензій можуть виявитися вапно, доломітове борошно та зола.

Як підкислювати ґрунт:

Раз на 2-3 тижні (але не рідше одного разу на місяць).

розчином яблучного оцту (100 мл 9% оцту на 10 л води).

розчином лимонної кислоти (20 г на 10 л води).

Народні засоби: розведені кисломолочні продукти (кефір, кисле молоко, ряженка) — 2 л на 10 л води.

Весна: сніданок

Коли підживлювати: після того, як розтане сніг і з’являться перші зелені пагони. Грунт повинен прогрітися щонайменше до +5–10°C.

Що вносити:

Азотні добрива: сечовину, аміачну селітру, сульфат амонію.

Фосфор та калій.

Органіка: настій коров’яку, курячого посліду.

Лайфхак: після добрива замульчуйте пристовбурне коло перегноєм, компостом або їх сумішшю з кислим верховим торфом. Товщина шару — 5-7 см. Це не лише покращить структуру ґрунту, а й утримає вологу та корисні речовини.

Бутонізація: основний прийом їжі

Коли підживлювати: на початку формування бутонів, до розкриття.

Що вносити:

Багато фосфору та калію.

Трохи азоту (але суворо у помірних дозах).

Відмінний вибір — монофосфат калію або суміш суперфосфату з калійною сіллю або калімагнезією.

Важливо: з азотом треба бути дуже обережним! Влітку він піде не у цвітіння, а в зелену масу, і гортензія замість пишних суцвіть дасть буйне листя. А якщо внести азот восени – рослина ризикує не пережити зиму.

Цвітіння: необов’язковий перекус

Коли підживлювати: під час активного цвітіння, але якщо є бажання посилити декоративність.

Що вносити:

Знову калій та фосфор (наприклад, монофосфат калію).

Мікроелементи (бор, магній, залізо).

Азот виключити повністю.

Осінь: прощальна вечеря перед зимівлею

Коли підгодовувати: наприкінці серпня – вересні.

Для чого: щоб закласти квіткові бруньки на наступний сезон і допомогти кущу перезимувати.

Що вносити:

Фосфорно-калійні добрива: монофосфат калію, суміш суперфосфату із сульфатом калію.

Можна використовувати осінні комплексні добрива для гортензій.

Суворо дотримуючись цього режиму, ви не просто забезпечите гортензії здоров’я та пишність – ви зробите її зіркою ділянки. А сусіди питатимуть: "Чим підживлюєте?" І тут вже вирішуйте самі, ділитися рецептом або зберігати секрет.

Вирощування часнику не вимагає багато зусиль, проте якщо не підживити його, на добрий урожай не варто сподіватися. Щоб головки були великими, він потребує кількох підживлень протягом зростання.