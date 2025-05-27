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Розы не будут цвести, если вы не полеете их этим раствором

Автор
Виктория Козар
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Автор
Цветение роз
Цветение роз. Фото poradum.com.ua

Розы будут радовать вас долго, если использовать некоторые удобрения

Розы — один из самых популярных видов цветов в Украине, которые милуют глаз садоводов красивым цветением. Также эти цветы очень приятно пахнут, что делают их особенно привлекательными. Для того чтобы наслаждаться цветением роз, важно знать, чем их подпитывать, а также как бороться с черными пятнами.

Розы будут цвести в течение всего лета, если полить их одним раствором. Издание Actualno.com пишет, что нужно использовать навоз. Разведите его в воде в соотношении 1:10, после чего полейте его под розы. Для одного куста понадобится не менее 3 литров такого удобрения.

Цветы нужно подкармливать 1 раз в 2 недели, пока не начнется цветение. Также розы можно подпитывать минеральными удобрениями. Хорошим вариантом будет мочевина. Возьмите 1 чайную ложку вещества и разведите в 10 литрах воды. Пропорция: под 1 куст выливайте по 3 литра удобрения.

Чем подкормить розы
Цветение роз, фото Freepik

Также подойдет раствор аммиачной селитры. Для приготовления разведите 20 граммов вещества в 1 ведре воды. Среди эффективных методов удобрения цветов — внекорневая подкормка. Она предполагает, что раствор выливают не на корни, а на листья растения. Так цветы скорее усваивают полезные вещества. Для этого разведите 400 граммов золы в 200 миллилитрах кипятка. Настаивайте 12 часов и опрыскивайте листья.

А вот в начале лета розы поливают удобрениями с большим количеством фосфора и калия. Они помогают сформировать здоровые бутоны и мощную корневую систему растения.

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#Розы #Подкормка