Урожая не будет, если не удобрить этим чеснок вовремя

Это нужно сделать после того, как растение нарастит 8-10 листочков

Выращивание чеснока не требует много усилий, однако если не подкормить его, на хороший урожай не стоит и надеяться. Чтобы головки были большими, он нуждается в нескольких подкормках в течение роста.

О секретах удобрения чеснока рассказал Telegram-канал "Дом и приусадебный участок". Это не только сделает головки крупными, но и повысит их качество и устойчивость к болезням.

Первая подкормка после появления 8-10 листков

Чеснок нуждается в подкормке, когда на нем появляется по 8–10 листьев. В это время его можно обильно полить раствором монофосфата калия (1 ст. л. на 10 л воды). Заменить его можно смесью суперфосфата и сульфата калия (20 г и 10 г на 10 л).

Минеральные удобрения можно заменить древесной золой (1 стакан на 10 литров воды, настаивать 2-3 часа). Этим раствором нужно хорошо пропитать почву, чтобы корни чеснока получили достаточное количество питательных веществ.

Когда нужно прекратить подкормку

Последняя подкормка чеснока должна быть проведена не позднее чем за 20–30 дней до уборки урожая. Также нужно остановить полив, это время на созревание луковиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как по листьям перца определить, чего не хватает растению. Чтобы получить щедрый урожай, за этим нужно следить и вовремя подкармливать растения необходимыми элементами.