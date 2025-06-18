Тебе предложили "дать карту на день"? Это схема преступников

Передал карточку – стал частью преступления. Как работает схема с "денежными мулами"

Проблемы с банковскими картами могут возникнуть из-за технических неисправностей или же ошибки владельца. Однако есть и схемы мошенничества, где привлекают людей, невольно стающих соучастниками преступления. Речь идет о схемах передачи в пользование платежных карт или банковских счетов.

За это обещают около тысячи гривен в день, пытаясь таким образом поймать любителей легких денег, рассказывают в Нацбанке. Также могут быть предложения работы, где нужно открыть счет на свое имя для перевода средств.

Такие счета и карты используются для мошенничества, финансирования террористов, торговли людьми или наркотиками. Таким образом, "отмывают" деньги. Людей, которые соглашаются "одолжить" карточку или счет за вознаграждение, называют "дропами" или "денежными мулами". Владелец счета или карты в такой схеме является соучастником преступления.

Схема проста: карточка — для переводов, человека — под уголовную статью

Для "денежных мулов" может наступить уголовная ответственность, ведь участие в финансовых махинациях, даже бессознательное, влечет за собой статью. Можно получать блокировку счетов во всех банках, что позже вызовет трудности по трудоустройству. Если же счета имели ваши средства – с ними можно проститься. В том числе и со сбережениями, к которым вы доступа не предоставляли.

В Нацбанке советуют не соглашаться на подобные предложения и не выполнять переводы или снятия наличных посторонних лиц. В случае поступления таких предложений сообщать в киберполицию. Если вы уже попали в схему, кроме обращения к правоохранителям нужно также обратиться в банк и заблокировать счет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать, если терминал деньги получил, но на карточке они не появились, но нужно будет ждать.