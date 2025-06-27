В Одессе втрое снизили цену на пентхаус в стиле Пшонки: видео, как он выглядит

За три года эту "роскошь" никто не купил

В Одессе пытаются продать огромный пентхаус площадью в 256 квадратных метров с очень специфическим дизайном. Дом, который риелтор называет "царским", выглядит как резиденция бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

Квартира трехуровневая – расположена на 9, 10 и 11 этажах. В ней есть сауна, четыре спальни, бильярдная и гардеробная. На стенах и потолке – лепнина, покрытая сусальным золотом и роспись. По словам риэлтера – это ручная работа.

Все помещения квартиры сделаны в Пшонка-стайле

Во дворе бассейн с оконным видом на море. Мебель также украшена элементами в золоте, а люстры выглядят, как в театре. Ступеньки на второй этаж — мрамор с подсветкой. Кованая балюстрада, также украшена сусальным золотом. Есть огромная терраса.

Дом расположен на Французском бульваре. Сейчас его продают за 650 тысяч долларов. В комментариях пишут, что в 2022 году ее продавали за 2,6 млн. долларов.

Французский бульвар на карте

Однако жилье, в которое вложены сумасшедшие средства, отталкивает показной роскошью, там совсем не уютно. Такое впечатление, что этот памятник безвкусицы создали не для жизни, а для того, чтобы продемонстрировать свое богатство.

В сети "поражены"

Большинство не оценили "роскошный" дизайн. Есть предложения сделать там музей коррупции в Украине.

"Все, что здесь красиво — это вид из окна", "Именно тот случай когда денег до **енища, а вкуса 0", "А куда граф с графиней поехали", "Стоянка для табора должна быть в шаговой доступности", "Не представляю, как там можно жить и не вставить себе золотой зуб для красоты", — пишут в комментариях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе квартирант покинул дом "слегка неубранным". Пол, мебель и даже ванная забросаны мусором. Владельцы жилья не смогли сдержать эмоций, когда это увидели.