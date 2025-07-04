Не суйте в рот эту ягоду, пока не созреет: чем опасен крыжовник

Не рискуйте, а лучше подождите

Крыжовник — полезная ягода для здоровья. А вот есть зеленые плоды не стоит.

"Телеграф" расскажет, что это за ягода. А также, почему ее нельзя есть.

Что такое крыжовник

Крыжовник ( Ribes uva-crispa ) — вид ягодных растений семейства крыжовниковых. Крыжовник образует кусты высотой до 1,5 м. Плоды (ложная ягода) округлые или продолговатые, окрашенные в белый, зеленый, желтый, розовый, красный или черный цвет, содержат 6-12% сахаров, витамины А, В и С. Из зеленых и полуспелых ягод изготовляют компоты и варенье; спелые ягоды – хороший десерт и сырье для производства мармелада, соков, вин, начинок для конфет и т.д. В Украине крыжовник разводят во всех районах. Плодоносит на 2-3-й год. Урожайность 8-32 кг с куста.

Крыжовник

Почему нельзя есть зеленым

В разгар ягодного сезона украинцы все чаще покупают или срывают еще зеленый, твердый крыжовник — вроде бы полезный, с кислинкой. Однако употребление недозрелого крыжовника может навредить здоровью.

В зеленых (незрелых) ягодах слишком много органических кислот — прежде всего щавелевой и яблочной. Из-за этого могут возникнуть проблемы.

Незрелый крыжовник тяжело переваривается, раздражает слизистую и может вызвать вздутие. Особенно опасен для детей и людей с чувствительным желудком.

Также в зеленом крыжовнике меньше полезных веществ и практически нет той же антиоксидантной пользы, за которую мы ценим ягоду.

Безопасно употреблять только полностью спелый крыжовник – мягкий, сладко-кислый, с характерным ароматом. Он не только безопасен, но и действительно полезен: богат витаминами С, Р и пектины.

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