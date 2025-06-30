Не покупайте ранние абрикосы. Какую угрозу несет популярный летний фрукт

Есть много абрикосов опасно

В Украине уже несколько недель на рынках и в супермаркетах продают ранние абрикосы, которые могут представлять угрозу. Так как они содержат амигдалин, который может вызвать отравление.

"Телеграф" расскажет, безопасно ли в первые дни июля покупать абрикосы и как их правильно выбирать. Заметим, что фрукты и ягоды с признаками болезней или неприглядным видом лучше покупать.

Безопасны ли абрикосы

Обычно абрикосы достаточно безопасные фрукты, однако не следует забывать, что в их составе есть амигдалин, известный как витамин В17. В умеренных дозах он полезен и не вредит организму, однако при чрезмерном потреблении вызывает отравление. Наибольшая концентрация этого элемента наблюдается у плодов с большими косточками.

Поэтому употреблять абрикосы следует взвешенно и умеренно, ведь чем больше их съесть, тем выше риск отравления. К тому же не следует забывать об избытке нитратов и других химикатов, попадающих в плоды.

Опасные абрикосы

Покупать ранние абрикосы опасно, ведь они обычно имеют высокую концентрацию химических соединений, которыми их удобряют и обработают. Давать такие ягоды детям или беременным не следует.

Когда лучше покупать абрикосы

Обычно большинство сортов абрикос начинают созревать с июля по август, именно в этот период они считаются самыми безопасными. Однако не следует забывать о ранних сортах, которые могут плодоносить уже в мае-июне. К тому же, созревающие позже абрикосы имеют медовый вкус и мягкую структуру в отличие от ранних.

Заметим, что купленные на рынке или супермаркете абрикосы обязательно следует хорошо мыть проточной водой. Это не только очистит их от грязи, но и поможет снизить концентрацию химикатов, она самая высокая именно в кожуре. Также покупать подгнившие, в пятнах или вялые абрикосы опасно, они могут быть не только заражены плесенью или другими вредителями, но и содержать специфические токсины.

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