Не пхайте до рота цю ягоду, доки не достигне: чим небезпечний аґрус

Не ризикуйте, а краще почекайте

Аґрус — корисна ягода для здоровʼя. Натомість їсти зелені плоди не варто.

"Телеграф" розповість, що це за ягода. А також, чому її не можна їсти.

Що таке аґрус

А́ґрус (Ribes uva-crispa) — вид ягідних рослин родини аґрусових. Аґрус утворює кущі висотою до 1,5 м. Плоди (несправжня ягода) округлі або довгасті, забарвлені в білий, зелений, жовтий, рожевий, червоний або чорний колір, містять 6—12 % цукрів, вітаміни А, В і С. З зелених і напівстиглих ягід виготовляють компоти і варення; стиглі ягоди — добрий десерт і сировина для виробництва мармеладу, соків, вин, начинок для цукерок тощо. В Україні аґрус розводять в усіх районах. Плодоносить на 2—3-й рік. Урожайність 8—32 кг з куща.

Аґрус

Чому не можна їсти зеленим

У розпал ягідного сезону українці все частіше купують або зривають ще зелений, твердий аґрус — начебто корисний, з кислинкою. Проте вживання недозрілого аґрусу може нашкодити здоров’ю.

У зелених (недозрілих) ягодах занадто багато органічних кислот — насамперед щавлевої та яблучної. Через це можуть зʼявитись проблеми.

Недозрілий аґрус важко перетравлюється, подразнює слизову й може спричинити здуття. Особливо небезпечний для дітей і людей з чутливим шлунком.

Також у зеленому аґрусі менше корисних речовин і практично немає тієї ж антиоксидантної користі, за яку ми цінуємо ягоду.

Безпечно вживати лише повністю стиглий аґрус — м’який, солодко-кислий, з характерним ароматом. Він не лише безпечний, а й дійсно корисний: багатий на вітаміни С, Р і пектини.

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