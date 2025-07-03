Никогда не покупайте. Какой творог опасен

Жирность творога свидетельствует только о его питательности, а не о качестве

Покупать какие-либо молочные и кисломолочные продукты летом на рынке или у бабушек довольно рискованно, особенно в сильную жару. Ведь любая молочная продукция должна храниться в холодильниках при стабильной температуре.

"Телеграф" расскажет, как определять свежесть творога и где его лучше покупать. Заметим, что жирность творога свидетельствует только о его питательности, а не о качестве.

Как определить свежесть творога

Творог – это продукт молочнокислого брожения, из которого удалена сыворотка. Его продают в магазинах в разных формах: в брикетах, россыпной или в виде пасты. Однако определить его свежесть достаточно не сложно. Прежде всего, следует проверить дату изготовления и срок годности, если они вызывают вопросы, такой товар лучше не покупать.

Если вы хотите проверить свежесть кисломолочного продукта на рынке или дома, обращайте внимание на цвет, запах, консистенцию.

Критерии свежести творога

Цвет творога обычно белый, похожий на молоко. Появление желтизны может свидетельствовать о его просрочке и порче. Розовый оттенок — наличие крови в молоке, а зеленый — поедание горьких растений, например, полыни.

творога обычно белый, похожий на молоко. Появление желтизны может свидетельствовать о его просрочке и порче. Розовый оттенок — наличие крови в молоке, а зеленый — поедание горьких растений, например, полыни. Запах – творог имеет приятный молочный запах, без резкости или чрезмерной сладости. Дополнительные примеси в запахе свидетельствуют либо о неправильном хранении, либо о его порче.

– творог имеет приятный молочный запах, без резкости или чрезмерной сладости. Дополнительные примеси в запахе свидетельствуют либо о неправильном хранении, либо о его порче. Консистенция — в зависимости от вида творог может быть рассыпчатым, комочками или пастообразным. Однако он не должен быть слишком жидким или с большим количеством сыворотки.

Заметим, что проверить свежесть творога можно дома с помощью уксуса. Для этого на комочек продукта следует капнуть немного уксуса, если запах не изменится, творог свежий.

Кроме этого, капнув на продукт йодом, можно определить наличие примесей или фальсификацию. Если образовался фиолетовый или синий цвет, в творог добавляли крахмал, если коричневый — продукт свежий.

Проверка творога йодом

Где лучше покупать творог

Его следует покупать только в супермаркетах, магазинах или у сертифицированных продавцов. Продукция животного происхождения может быть опасна, поскольку является источником многих инфекционных заболеваний. Покупка молочки у бабушек или на стихийных рынках опасна, потому что животные в таких хозяйствах не проходят проверки, не вакцинируются и т.д.

Детям и беременным женщинам нельзя есть молочные продукты сомнительного качества даже в виде выпечки. Особенно если их приобрели в сильную жару и они хранились не в холодильнике.

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