Никогда не ешьте это, когда вы в лесу. Эта яркая ягода таит в себе опасность

Лучше отказаться от сомнительных ягод, чем рисковать своим здоровьем

Лето и осень — время сбора ягод, когда леса и парки манят яркими плодами. Но среди вкусных и полезных ягод скрываются настоящие опасности. Одна из них — волчьи ягоды, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

"Телеграф" расскажет, что это за ягода, как ее распознать. А также, где она растет.

Что такое волчьи ягоды

Волчьи ягоды — это народное название нескольких видов ядовитых растений, которые дают яркие, заманчивые плоды. Чаще всего под этим названием понимают крушину ломкую (также называемую жостером) и некоторые другие кустарники с ядовитыми плодами.

Эти растения получили свое название не случайно. Говорят, что даже волки избегают этих ягод, чувствуя их опасность. Хотя это, скорее, легенда, название хорошо передает суть — эти ягоды действительно опасны для всех живых существ.

Где растут волчьи ягоды

Волчьи ягоды можно встретить практически везде в Украине:

В смешанных и лиственных лесах.

На полянах.

В парках и скверах городов.

У рек и ручьев.

На склонах холмов.

В садах и на дачных участках дикие растения.

Они неприхотливы к условиям роста и могут поселиться практически где угодно, где есть хотя бы немного тени. Именно поэтому встретиться с ними можно даже во время обычной прогулки по городу.

Как выглядят волчьи ягоды

Внешний вид растения:

Это кустарник высотой от 1 до 3 метров

Ветви тонкие, гибкие, часто с колючками

Листья овальные, зеленого цвета, с гладкими краями

Кора темно-серая или коричневая

На что похожи: Самое опасное то, что волчьи ягоды могут напоминать съедобные плоды:

Черную смородину (но без характерного смородинового запаха).

Чернику (но растут на кустарнике, а не на низких кустиках).

Бузину черную (но меньшие по размеру).

Волчьи ягоды в лесу

Как выглядят волчьи ягоды в период созревания

Все растение содержит ядовитые вещества, но больше их именно в ягодах. Эти вещества действуют на организм человека очень быстро и могут вызвать серьезные проблемы.

Основные правила безопасности

Никогда не ешьте незнакомые ягоды.

Даже если ягоды выглядят как съедобные, лучше удержаться.

Не собирайте ягоды в незнакомых местах без опытного проводника.

Всегда мойте руки после контакта с незнакомыми растениями.

Научите детей основным правилам безопасности в природе.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя есть кабачки.