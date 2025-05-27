Не ешьте сами и не давайте детям: эта популярная рыба вредна

Не покупайте ее, если заботитесь о здоровье

Рыба – это полезный продукт, содержащий много питательных веществ, необходимых человеку. Однако некоторые способы приготовления делают ее опасной для здоровья.

Виды копчения

Копчение – это один из видов термической обработки продуктов. Во время него сырье частично обезвоживается и подвергается воздействию продуктами горения, содержащимися в коптильном дыме. Эксперт по правильному питанию, нутрициолог Катя Медушкина рассказала о трех видах копчения:

горячее – продукт обрабатывается горячим дымом (температура от 45 до 120 градусов)

– продукт обрабатывается горячим дымом (температура от 45 до 120 градусов) холодное – копчение при температуре дыма 19-25 градусов, происходит значительно дольше

– копчение при температуре дыма 19-25 градусов, происходит значительно дольше "жидкий дым" — вымачивание продукта в так называемой коптильной жидкости (дистиллят из концентрата коптильного дыма или просто смесь ряда химических веществ). Чаще всего в массовом промышленном производстве используется именно этот способ — он более дешевый и простой.

В чем опасность копчения

При горении древесины выделяются смолы, альдегиды, фенолы, кислоты, которые впитывает рыба. Именно они дают консервирующий эффект, но в высокой концентрации вредны для человека. Также дым содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), обладающие канцерогенными свойствами.

Сколько копченой рыбы можно есть за раз

Как объяснил Диетолог Александр Кущ, после копчения в рыбе сохраняются ее качества – калории и количество белка. Однако из-за вредных веществ, которые образуются в ней при копчении, потреблять ее нужно в очень ограниченных количествах.

"Каких-то четких дозировок копченой рыбы нет, мы отталкиваемся от количества вредных веществ, которые в ней содержатся, но их точно определить, до миллиграмма, очень сложно. Я бы не рекомендовал съедать более 200 граммов такой продукции за раз, но суточной дозы как таковой нет", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить дорогую рыбу. К примеру, лосось, тунец, форель можно заменить более доступными альтернативами.