Котлеты получатся нереально сочными: вот что добавить к ним вместо хлеба (видео)

Простой секрет, который сделает котлеты особенно сочными.

Маленькие детали могут оказать сильное влияние на вкус блюд. Мы рассказывали, как правильно протыкать квашеную капусту. Теперь делимся советами, которые помогут сделать котлеты по вкусу.

В украинской кулинарной традиции к котлетам добавляют хлеб. Он выполняет функцию задержки влаги и разрыхления фарша. Однако можно заменить его, чтобы вкус готового блюда был значительно разнообразнее, а текстуру более интересной. Телеграф рассказывает подробно.

Какие овощи можно добавить в фарш

Кабачки придают сочности и легкости. Натрите кабачок на крупной терке, отожмите лишний сок и добавьте в фарш.

Тыква придает котлетам сладковатый привкус и яркий цвет. Используйте пюре из запеченной тыквы.

Морковь имеет сладкий вкус и делает котлеты сочными. Натрите ее на мелкой терке.

Капуста сделает котлеты более сытными и лёгкими. Используйте белокочанную или цветную капусту.

Картофель не повлияет на вкус блюда, если добавлять его в разумных пределах. Можно добавлять как отварной, так и сырой (натертый на терке) картофель.

Крупы для котлет

Манка – впитывает лишнюю влагу и делает котлеты более нежными. Перед добавлением фарша замочите манку в молоке или воде. Или, если фарш редкий, насыпьте сухую и дайте постоять.

Овсянка имеет ореховый привкус и прекрасную текстуру. Используйте овсяные хлопья или измельченные зерна.

Бобовые: дополнительный белок и вкус.

Бобовые сделают котлеты еще сытнее. Вы можете отварить до готовности, размять и добавить в фарш. Можно добавлять фасоль, чечевицу и горох.

Да котлетки будут сочными, а еще вы можете значительно разнообразить свой рацион. Или можно просто готовить сочные котлеты по проверенному рецепту и не париться.