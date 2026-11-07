Число пострадавших в Киеве возросло, Северный мост закрыт. Главное о последствиях баллистического удара (фото и видео)
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Враг наносил удары волнами
С вечера пятницы и ночью 7 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице травмированы пятеро людей, среди них ребенок.
Обновлено 7:10 Пятеро пострадавших в столице в результате атаки врага, — Кличко. В том числе 14-летний ребенок, двое раненых госпитализированы.
В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты на Киевщине и Житомирщине. Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы, а также в работе систем тепло- и водоснабжения города.
В результате атаки врага поврежден Северный мост, степень повреждений исследуют специалисты. Движение по мосту закрыто в обе стороны.
Первые взрывы из-за баллистики в столице прогремели около 22:55 6 ноября. Вторая волна взрывов была около 1:10: как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, враг атаковал баллистикой объекты инфраструктуры в пригороде Киева.
Вскоре Кличко написал, что в результате вражеского удара в Соломенском районе произошло попадание обломков в 5-этажный жилой дом. Кроме того, по другому адресу в 5-этажном жилом доме взрывной волной повреждено остекление окон.
В ГСЧС рассказали, что в результате российской атаки пострадали три человека, среди них ребенок. В Соломенском районе возникли пожары и зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, детского сада и нежилого здания.
По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома. Без пожара, погибших и пострадавших.
"Еще по трем адресам взрывной волной выбило окна в пятиэтажных домах. Один человек получил травмы. Также зафиксировано разрушение двухэтажного здания на территории детского сада", — пишут спасатели.
На другой локации горели припаркованный грузовик и нежилое здание. По еще двум адресам пострадали два человека, среди них ребенок.
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