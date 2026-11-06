Операция "Карфаген": ВАКС отправил генерала СБУ Дуку в СИЗО
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Прокурор САП заявил, что во время обыска чиновник два часа уничтожал телефоны топором
Высший антикоррупционный суд взял генерала СБУ Сергея Дуку под стражу. Альтернатива – залог в размере 65 млн грн. Дука – один из подозреваемых по делу преступной организации, которую разоблачили во время операции "Карфаген".
О решении суда сообщил Центр противодействия коррупции. Сергея "Акима" Дуку подозревают в участии в преступной организации с использованием служебного положения.
Сообщается, что в случае внесения внесения залога на Дуку возложат такие обязанности:
- воздерживаться от общения с рядом лиц: главой СБУ Александром Покладом, руководителем Нацполиции Максимом Цуцкиридзе, (экс?)сотрудником Департамента защиты национальной государственности СБУ Александром Ковальчуком, главой Одесской городской администрации Сергеем Лысаком;
- сдать паспорта для выезда за границу;
- носить электронный браслет.
Оружие во время обыска и уничтоженные телефоны
На заседании прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры рассказал, как Дука препятствовал обыску. Он занимает должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.
"Попытались провести обыск, но подозреваемый и вооруженные люди из его охраны дослали патрон в патронник, направили лазерные указатели на сотрудников НАБУ", – заявил прокурор САП.
По словам прокурора, противостояние длилось два часа. Тем временем Дука топором уничтожил вещественные доказательства, в частности телефоны. Адвокат генерала предположил, что телефоны мог уничтожить ребенок.
"Какие уничтоженные доказательства? Откуда информация, что это телефоны Дуки? Откуда знают, что там что-то было?" – спросил защитник Дуки.
Что Дука заявил в суде
"Мое задержание – это месть директора НАБУ за объявление ему подозрения и за то, что в прошлом году у сотрудников НАБУ проводились обыски", – заявил Сергей Дука.
"В 5:20 сотрудники НАБУ перелезли через забор, сработала система, меня охраняет "Альфа". Никто не знал, что это НАБУ, это выяснилось только через час", – сказал Дука, комментируя препятствование следственным действиям.
Дука объяснил, что сработала система охраны "Периметр", а отключить ее мог приказать только глава СБУ. Генерал заявил, что не влияет на "Альфу". Он также выразил готовность содействовать следствию, отметил, что служит 26 лет, с начала войны не выезжал за границу и не собирается убегать.
Прокурор САП просил назначить залог в размере 100 млн грн. Дука ответил, что не сможет выплатить такую сумму, и предположил, что банки не будут пропускать средства для его залога.
Суть "Карфагена" и арест другого фигуранта
НАБУ сообщило, что вместе с САП разоблачило преступную организацию, которая систематически предоставляла неправомерную выгоду высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. По версии следствия, организацию создал неоднократно судимый гражданин. В ее состав входили как минимум 12 человек, среди них – должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представители криминальной среды.
По версии следствия, под прикрытием правоохранителей работали колл-центры, которые обманывали украинцев и иностранцев, продавали наркотики, незаконно производили контрафактные сигареты и поддельную иностранную валюту. Участникам организации также вменяют спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений.
Другого фигуранта дела, Александра "Консультанта" Демьянчука, ВАКС взял под стражу до 2 января 2027 года включительно, без определения залога. Демьянчук – заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области. ВАКС не сообщил журналистам об этом заседании.
"Согласно материалам судебного дела, лицу сообщено о подозрении в участии в преступной организации, пособничестве в пытках, совершенных представителем государства, а также пособничестве в изготовлении и сбыте поддельных денег", – сообщила САП о Демьянчуке.