Операция "Карфаген": ВАКС отправил генерала СБУ Дуку в СИЗО

Прокурор САП заявил, что во время обыска чиновник два часа уничтожал телефоны топором

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Высший антикоррупционный суд взял генерала СБУ Сергея Дуку под стражу. Альтернатива – залог в размере 65 млн грн. Дука – один из подозреваемых по делу преступной организации, которую разоблачили во время операции "Карфаген".

О решении суда сообщил Центр противодействия коррупции. Сергея "Акима" Дуку подозревают в участии в преступной организации с использованием служебного положения.

Сообщается, что в случае внесения внесения залога на Дуку возложат такие обязанности:

воздерживаться от общения с рядом лиц: главой СБУ Александром Покладом, руководителем Нацполиции Максимом Цуцкиридзе, (экс?)сотрудником Департамента защиты национальной государственности СБУ Александром Ковальчуком, главой Одесской городской администрации Сергеем Лысаком;

сдать паспорта для выезда за границу;

носить электронный браслет.

Оружие во время обыска и уничтоженные телефоны

На заседании прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры рассказал, как Дука препятствовал обыску. Он занимает должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

"Попытались провести обыск, но подозреваемый и вооруженные люди из его охраны дослали патрон в патронник, направили лазерные указатели на сотрудников НАБУ", – заявил прокурор САП.

По словам прокурора, противостояние длилось два часа. Тем временем Дука топором уничтожил вещественные доказательства, в частности телефоны. Адвокат генерала предположил, что телефоны мог уничтожить ребенок.

Те самые телефоны, что Сергей "Аким" Дука якобы уничтожал топором при попытке обыска

"Какие уничтоженные доказательства? Откуда информация, что это телефоны Дуки? Откуда знают, что там что-то было?" – спросил защитник Дуки.

Что Дука заявил в суде

"Мое задержание – это месть директора НАБУ за объявление ему подозрения и за то, что в прошлом году у сотрудников НАБУ проводились обыски", – заявил Сергей Дука.

"В 5:20 сотрудники НАБУ перелезли через забор, сработала система, меня охраняет "Альфа". Никто не знал, что это НАБУ, это выяснилось только через час", – сказал Дука, комментируя препятствование следственным действиям.

Сергей "Аким" Дука в суде

Дука объяснил, что сработала система охраны "Периметр", а отключить ее мог приказать только глава СБУ. Генерал заявил, что не влияет на "Альфу". Он также выразил готовность содействовать следствию, отметил, что служит 26 лет, с начала войны не выезжал за границу и не собирается убегать.

Прокурор САП просил назначить залог в размере 100 млн грн. Дука ответил, что не сможет выплатить такую сумму, и предположил, что банки не будут пропускать средства для его залога.

Суть "Карфагена" и арест другого фигуранта

НАБУ сообщило, что вместе с САП разоблачило преступную организацию, которая систематически предоставляла неправомерную выгоду высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. По версии следствия, организацию создал неоднократно судимый гражданин. В ее состав входили как минимум 12 человек, среди них – должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представители криминальной среды.

По версии следствия, под прикрытием правоохранителей работали колл-центры, которые обманывали украинцев и иностранцев, продавали наркотики, незаконно производили контрафактные сигареты и поддельную иностранную валюту. Участникам организации также вменяют спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений.

Другого фигуранта дела, Александра "Консультанта" Демьянчука, ВАКС взял под стражу до 2 января 2027 года включительно, без определения залога. Демьянчук – заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области. ВАКС не сообщил журналистам об этом заседании.

"Согласно материалам судебного дела, лицу сообщено о подозрении в участии в преступной организации, пособничестве в пытках, совершенных представителем государства, а также пособничестве в изготовлении и сбыте поддельных денег", – сообщила САП о Демьянчуке.