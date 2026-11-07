Будет гореть несколько часов. Как сделать свечу из риса дома (видео)
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Ничего покупать дополнительно не нужно
Во время отключений света часто возникают досадные ситуации, когда дома закончились все свечи. Именно на такой случай подойдут лайфхаки с самодельными.
Так, в Instagram показали, как можно сделать свечу с рисом. Для этого способа не нужно иметь фитиль.
Как видно на видео, лайфхак со свечой займет всего несколько минут, а гореть она может пару часов. Свет от такой свечи не слишком яркий, но лучше чем ничего.
Что нужно взять:
- Небольшой стакан или любую стеклянную тару.
- Обычный сухой рис (насыпать на дно примерно на 1/3 или 1/2 объема)
- Воду (заполнить стакан примерно на 2/3)
- Растительное масло (налить сверху небольшим слоем на воду)
- Ватную палочку или кусочек хлопчатобумажной ткани/нити (как фитиль)
Пошаговая инструкция:
- Насыпьте рис: заполните дно стакана сухим рисом, чтобы зафиксировать фитиль по центру.
- Добавьте воду: налейте в емкость воду примерно на две трети.
- Налейте масло: сверху на воду осторожно добавьте слой обычного растительного масла (масло легче воды, поэтому будет держаться сверху).
- Установите фитиль: вставьте ватную палочку (или самодельный фитиль из ваты/хлопчатобумажной нити) так, чтобы она прошла через слой масла и немного погрузилась в воду или рис. Дайте вате пропитаться маслом несколько секунд.
- Зажгите: подожгите верхний край фитиля. Свеча будет гореть за счет сжигание масла.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить продукты свежими во время отключений.