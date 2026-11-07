Укр

Будет гореть несколько часов. Как сделать свечу из риса дома (видео)

Автор
Татьяна Гришко
Дата публикации
Читати українською
Лайфхак со свечой Новость обновлена 07 ноября 2026, 22:41
Лайфхак со свечой. Фото Коллаж

Ничего покупать дополнительно не нужно

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Во время отключений света часто возникают досадные ситуации, когда дома закончились все свечи. Именно на такой случай подойдут лайфхаки с самодельными.

Так, в Instagram показали, как можно сделать свечу с рисом. Для этого способа не нужно иметь фитиль.

Как видно на видео, лайфхак со свечой займет всего несколько минут, а гореть она может пару часов. Свет от такой свечи не слишком яркий, но лучше чем ничего.

Что нужно взять:

  • Небольшой стакан или любую стеклянную тару.
  • Обычный сухой рис (насыпать на дно примерно на 1/3 или 1/2 объема)
  • Воду (заполнить стакан примерно на 2/3)
  • Растительное масло (налить сверху небольшим слоем на воду)
  • Ватную палочку или кусочек хлопчатобумажной ткани/нити (как фитиль)

Пошаговая инструкция:

  1. Насыпьте рис: заполните дно стакана сухим рисом, чтобы зафиксировать фитиль по центру.
  2. Добавьте воду: налейте в емкость воду примерно на две трети.
  3. Налейте масло: сверху на воду осторожно добавьте слой обычного растительного масла (масло легче воды, поэтому будет держаться сверху).
  4. Установите фитиль: вставьте ватную палочку (или самодельный фитиль из ваты/хлопчатобумажной нити) так, чтобы она прошла через слой масла и немного погрузилась в воду или рис. Дайте вате пропитаться маслом несколько секунд.
  5. Зажгите: подожгите верхний край фитиля. Свеча будет гореть за счет сжигание масла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить продукты свежими во время отключений.

Теги:
#Свечка #Лайфхак #Отключения света