Светомаскировку в Украине могут вернуть: как оно поможет в борьбе с российскими дронами

Развитие навигации в российских БПЛА может заставить Украину пересмотреть вопросы освещения в городах

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Россияне продолжают модернизировать свои ударные дроны, в частности, в вопросах навигации и наведения на цель. Так, в случае массового применения Россией модуля "Сусанин" на беспилотниках "Герань-5" и других БпЛА Украина может быть вынуждена вернуться к практике светомаскировки как в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш") на своей странице в Facebook. По его словам, это может быть серьезным вызовом для обороны воздушного пространства государства.

Он напомнил, что в 2022 году украинцы предпринимали меры светомаскировки из-за страха и непонимания. Однако сейчас это, вероятно, придется делать осознанно.

"Если наш враг начнет массово применять модуль оптической навигации "Сусанин" на "Герань-5" и других БПЛА (ракетах) в ночное время, нам, возможно, придется пересмотреть вопрос светомаскировки. Особенно это касается освещения дорог и участков трасс", — написал Бескрестнов.

Сергей "Флэш" Бескрестнов

Что такое светомаскировка

В ГСЧС Украины объясняли, что свет на улицах и в домах может сориентировать врага и помочь ему наносить удары. Чтобы не дать россиянам возможности сделать это, необходимо принимать меры по светомаскировке и делать дома и улицы незаметными для врага.

Светомаскировка необходима, чтобы воспрепятствовать ориентированию авиации и беспилотникам противника, а также диверсионно-разведывательным группам наводить средства поражения на объекты. На местности, где возможны атаки врага, нужно вечером и ночью полностью отключать освещение – в домах, критических объектах и даже на улицах.

Существует два типа светомаски:

Частичный – только ночью, во время комендантского часа. Разрешено включать свет в квартирах, но при этом закрыть окна плотными шторами.

Полный – применяется во время воздушной тревоги в регионе. В это время нужно выключить свет везде – на улице, в домах, квартирах, подъездах, вывесках.

Что в ГСЧС советуют делать во время режима светомаскировки?

Выключать свет в домах, квартирах.

Зашторить окна.

Выключать уличное освещение.

Выключайте все вывески и витрины на улицах.

Что известно о модуле "Сусанин"

Модуль оптической навигации "Сусанин" – автономная оптико-электронная система наведения, работающая по принципу DSMAC. Подобные системы, в частности "Отблеск-У", применяются в крылатых ракетах Х-101. Россия интегрирует модуль "Сусанин" в дальнобойные реактивные дроны, в частности модификации "Герань-5" и "Герань-4".

Как работает система:

Ориентирование по изображению: бортовая камера сравнивает поверхность земли, которую видит во время полета, с заранее загруженными в память компьютера эталонными кадрами. Для базовой ориентировки могут использовать, в частности, данные типа Google Earth.

бортовая камера сравнивает поверхность земли, которую видит во время полета, с заранее загруженными в память компьютера эталонными кадрами. Для базовой ориентировки могут использовать, в частности, данные типа Google Earth. Независимость от GPS: система позволяет беспилотнику корректировать маршрут и выполнять задания без спутниковой навигации (GPS/GNSS) и связи с оператором. Поэтому она устойчива к подавлению средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Модуль "Сусанин". Фото Serhii.Flash/facebook

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