Гороскоп на 1 августа: Овнам успех на работе, а Ракам – в любви

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака думать о себе, а не о других

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 1 августа, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра у вас будет много энергии для новых начинаний. Да, утро может показаться хаотичным, но во второй половине дня у вас появится желание творить. Не останавливайтесь, даже если кто-то или что-нибудь будет пытаться вам помешать. Не бойтесь проявлять инициативу – руководство это заценит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам придется выбирать деньги или комфорт. Вместо покупать что-то автоматически, подумайте: что доставит удовольствие не на день — а на неделю или месяц? Отложенный выбор может быть ценнее секундного удовольствия.

Близнецы (21.05-21.06)

В этот день будет много информации, которую вам придется "переварить". Хорошо обдумывайте все решения, которые придется принять и сделайте правильный выбор. Вечером вы захотите заняться творчеством – не отказывайте в этом желании, даже если захотите сделать это в одиночестве.

Рак (22 июня — 22 июля)

В эту пятницу вы будете слишком эмоциональными. Попытайтесь обсудить это со своим партнером и старайтесь не выдвигать претензии, а просто объяснить, что вас не устраивает. Только в таком случае вы сможете найти общий язык.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра ваша харизма будет слишком заметна для окружающих. Все, что вы скажете, однозначно услышат. Хороший день, чтобы делать кому комплименты — не бойтесь отдавать, а не только получать. Будьте уверены – это точно не зря.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день ваша скрупулезность удивит даже вас. В первой половине дня вы завершите почти все дела, а вечером будет возможность отдохнуть. Не пытайтесь все контролировать — все равно ничего не получится, а вы только испортите настроение.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Есть шанс, что в эту пятницу у вас возникнет внутренний конфликт — сделать так, чтобы было удобно всем или так, чтобы только вам. В этом случае следует наконец-то выбрать себя. Вечер будет насыщенным и интересным.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Позвольте быть слабыми, если этого потребует ситуация. Вам придется вырваться из привычного ритма и научиться чему-то новому. Не пытайтесь сопротивляться – это пойдет вам на пользу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Завтра можно рискнуть: словами, действиями, даже обещанием. Однако важно, чтобы ваши слова были искренними. Люди это чувствуют даже если не скажут. И да, немного приключений в этот день – именно то, что нужно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту пятницу ваше второе имя — ответственность. Вы будете быстро выполнять все задачи, которые дает вам руководство. Однако есть предел, когда следует сказать: "Я тоже человек" и не поддаваться на провокации.

Водолей (20 января — 19 февраля)

У вас будет много идей, однако не стоит их реализовывать уже завтра. Тщательно все обдумайте, прежде чем принимать решение. Будьте уверены — все произойдет так, как должно произойти.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Утром вы будете очень напряжены. Возможно, это из-за изменений, произошедших недавно в вашей жизни. Если будет слишком тяжело, попробуйте побыть наедине с собой. Однако не стоит пытаться угодить всем и быть хорошим для каждого. Прислушайтесь к своим желаниям.