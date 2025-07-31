Гороскоп на 1 серпня: Овнам успіх на роботі, а Ракам - у коханні

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку думати про себе, а не про інших

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 1 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї п'ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра у вас буде багато енергії для нових починань. Так, ранок може видатися хаотичним, але в другій половині дня у вас з'явиться бажання творити. Не зупиняйтеся, навіть якщо хтось чи щось намагатиметься вам завадити. Не бійтеся проявляти ініціативу — керівництво це зацінить.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вам доведеться обирати — гроші чи комфорт. Замість купувати щось автоматично, подумайте: що принесе задоволення не на день — а на тиждень або місяць? Відкладений вибір може бути цінніший, ніж секундне задоволення.

Близнюки (21.05-21.06)

В цей день буде багато інформації, яку вам доведеться "переварити". Добре обдумуйте усі рішення, які доведеться прийняти і зробіть правильний для себе вибір. Увечері ви захочете зайнятися творчістю — не відмовляйте у цьому бажанні, навіть якщо захочете зробити це на самоті.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї п'ятниці ви будете надто емоційними. Спробуйте обговорити це зі своїм партнером і намагайтеся не висувати претензії, а просто пояснити, що вас не влаштовує. Лише в такому випадку ви зможете порозумітися.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра ваша харизма буде надто помітною для оточуючих. Все, що ви скажете, однозначно почують. Гарний день, щоб робити комусь компліменти — не бійтеся віддавати, а не лише отримувати. Будьте упевнені — це точно не дарма.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

В цей день ваша скрупульозність здивує навіть вас. В першій половині дня ви завершите майже усі справи, а ввечері буде можливість відпочити. Не намагайтеся усе контролювати — все одно нічого не вийде, а ви лише зіпсуєте собі настрій.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Є шанс, що цієї п'ятниці у вас виникне внутрішній конфлікт — зробити так, щоб було зручно всім, чи так, щоб лише вам. В цьому випадку варто нарешті обрати себе. Вечір буде насиченим та цікавим.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Дозвольте собі бути слабкими, якщо цього вимагатиме ситуація. Вам доведеться вирватися зі звичного ритму і навчитися чомусь новому. Не намагайтеся пручатися — це піде вам на користь.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Завтра можна ризикнути: словами, дією, навіть обіцянкою. Однак важливо, щоб ваші слова були щирими. Люди це відчувають, навіть якщо не скажуть. І так, трохи пригод у цей день — саме те, що потрібно.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї п'ятниці ваше друге ім'я — відповідальність. Ви будете швидко виконувати усі завдання, які даватиме вам керівництво. Однак є межа, коли варто сказати: "Я теж людина" і не піддаватися на провокації.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У вас буде багато ідей, однак не варто їх реалізовувати вже завтра. Ретельно все обдумайте, перш ніж приймати рішення. Будьте упевнені — все станеться так, як повинно статися.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зранку ви будете дуже напружені. Можливо, це через зміни, які відбулися нещодавно у вашому житті. Якщо буде надто важко, спробуйте побути наодинці з собою. Однак не варто намагатися вгодити всім і бути хорошим для кожного. Дослухайтеся до власних бажань.