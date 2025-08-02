Украинка на огороде вырастила "мутанта". Видео завирусилось в TikTok
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Пользователи сразу же окрестили плод "огидором" или "умеренно"
В сети стремительно набирает популярность видео с необычным овощем, который стал настоящей сенсацией. Автор ролика показала плод, что внешне выглядит как небольшой огурец, но с явным признаком оранжевого помидора.
Ролик опубликован в TikTok. Как отметила хозяйка, в разрезе этого "мутанта" видны семена и проступает характерная мякоть томата.
Пользователи сразу же окрестили его "огідором" или "помірком" — такое название плодовые дали комментаторы, которые пытаются понять природу этого удивительного произведения.
Под видео появились сотни комментариев с предположениями, как могло произойти такое "слияние":
- "Не могу понять: это огідор или помірок?", – пишет одна из зрительниц.
- "Это огідора", — шутит другая.
- "Запретная любовь", — иронизируют в комментариях.
Одна зрительница даже сравнила плод с "диким огурцом".
Некоторые пользователи шутят, что овощ уже готов к салату, а кто-то советует запатентовать находку, пока ее не украли.
Впрочем, некоторые зрители пытаются объяснить явление логически. В частности, одна из версий — что красная часть внутри на самом деле не является томатом, а лишь перезрелой частью самого огурца, которая со временем приобрела необычный цвет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что выращивать помидоры — хоть и непросто, но очень увлекательно, ведь домашние томаты всегда вкуснее и слаще магазинных. Но в период созревания следует соблюдать осторожность с уходом — чрезмерное внимание может лишь навредить урожаю.