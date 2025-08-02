Украинка на огороде вырастила "мутанта". Видео завирусилось в TikTok

Пользователи сразу же окрестили плод "огидором" или "умеренно"

В сети стремительно набирает популярность видео с необычным овощем, который стал настоящей сенсацией. Автор ролика показала плод, что внешне выглядит как небольшой огурец, но с явным признаком оранжевого помидора.

Ролик опубликован в TikTok. Как отметила хозяйка, в разрезе этого "мутанта" видны семена и проступает характерная мякоть томата.

Пользователи сразу же окрестили его "огідором" или "помірком" — такое название плодовые дали комментаторы, которые пытаются понять природу этого удивительного произведения.

Под видео появились сотни комментариев с предположениями, как могло произойти такое "слияние":

"Не могу понять: это огідор или помірок?", – пишет одна из зрительниц.

"Это огідора", — шутит другая.

"Запретная любовь", — иронизируют в комментариях.

Одна зрительница даже сравнила плод с "диким огурцом".

Что пишут украинцы под видео

Что пишут украинцы под видео

Что пишут украинцы под видео

Некоторые пользователи шутят, что овощ уже готов к салату, а кто-то советует запатентовать находку, пока ее не украли.

Что пишут украинцы под видео

Что пишут украинцы под видео

Впрочем, некоторые зрители пытаются объяснить явление логически. В частности, одна из версий — что красная часть внутри на самом деле не является томатом, а лишь перезрелой частью самого огурца, которая со временем приобрела необычный цвет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что выращивать помидоры — хоть и непросто, но очень увлекательно, ведь домашние томаты всегда вкуснее и слаще магазинных. Но в период созревания следует соблюдать осторожность с уходом — чрезмерное внимание может лишь навредить урожаю.