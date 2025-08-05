Опасные продукты, которые вы едите каждый день. Что нельзя покупать в магазинах

В этом перечне не только кола

На прилавках в магазинах часто можно увидеть опасные для здоровья продукты. И здесь речь идет не только об испорченном или сомнительном качестве, но и о вполне нормальных.

Соответствующее видео с перечнем таких продуктов завирусилось в Тик Ток. В нем мужчина не просто называет то, что нельзя покупать, но еще и приводит исследования, подтверждающие это.

На первом месте в этом списке – переработанное мясо. То есть все колбасные изделия, сосиски и т.д. Эти продукты содержат нитриты (Е250), которые в организме превращаются в нитрозамины — канцерогенные вещества. Они могут вызвать рак и заболевания сердечно-сосудистой системы. Это подтверждают исследования IARC/WHO, 2015.

Второе место — сладости, содержащие маргарин. Именно трансжиры из них нарушают липидный профиль, повышают риск инсульта, инфаркта и т.д. Об этом говорится в исследовании Harvard TH Chan School of Public Health.

Третье место – сладкая газировка. Сюда входят и пакетированные соки, а также кола без сахара. Кстати, в одной маленькой бутылке коле 7-10 чайных ложек сахара. При чрезмерном употреблении она перегружает поджелудочную железу, может вызвать ожирение, диабет и т.д. Это подтвердили исследование BMJ, 2015 – Sugar-sweetened beverages and health

Четвертое место – алкогольные напитки. По данным Lancet, 2018, безопасного уровня алкоголя нет и любая доза нарушает баланс нейромедиаторов. При длительном употреблении повышают риск возникновения онкологии, гипертонии и т.д.

Заметим, что блогер опирается на научные исследования, согласно которым те или иные продукты могут усугублять состояние здоровья. Их следует употреблять в ограниченном количестве, а по возможности вообще отказаться, особенно это касается уязвимых групп людей.

Раньше "Телеграф" рассказывал, какую рыбу нельзя покупать и почему.