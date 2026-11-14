Укр

Килограмм почти на 80 грн дешевле: в "АТБ" выгодное предложение на конфеты Roshen

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Новые предложения подборки "Экономия" появляются на сайте и в приложении каждую среду
Новые предложения подборки "Экономия" появляются на сайте и в приложении каждую среду. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Перечень акционных товаров может отличаться в зависимости от магазина сети

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В супермаркетах "АТБ" покупатели могут приобрести популярные сладости по сниженной цене. Акционные предложения позволяют запастись любимыми лакомствами и одновременно немного сэкономить на покупках.

Как пишет "Телеграф", на этот раз внимание привлекли развесные конфеты Roshen Boo!Bear. Килограмм сладостей продают за 204,90 грн вместо прежних 280,99 грн. Таким образом, скидка составляет 27%, а покупатель может сэкономить 76,09 грн на каждом килограмме.

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Карточка развесных конфет Roshen Boo!Bear на сайте "АТБ" с ценой 204,90 грн за килограмм и отметкой о скидке 27%
По акционной цене экономия на килограмме конфет составляет 76,09 грн

Предложение действует по 17 ноября включительно. В то же время перед покупкой стоит проверить наличие акционного товара и его стоимость в конкретном магазине "АТБ", поскольку условия могут отличаться в зависимости от торговой точки.

Ранее "Телеграф" писал об акции в "АТБ", где печенье Roshen продают почти на треть дешевле. Успеть приобрести сладости по сниженной цене можно только до 17 ноября.

Теги:
#Цены #Скидки #Roshen #АТБ