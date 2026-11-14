Килограмм почти на 80 грн дешевле: в "АТБ" выгодное предложение на конфеты Roshen

Перечень акционных товаров может отличаться в зависимости от магазина сети

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В супермаркетах "АТБ" покупатели могут приобрести популярные сладости по сниженной цене. Акционные предложения позволяют запастись любимыми лакомствами и одновременно немного сэкономить на покупках.

Как пишет "Телеграф", на этот раз внимание привлекли развесные конфеты Roshen Boo!Bear. Килограмм сладостей продают за 204,90 грн вместо прежних 280,99 грн. Таким образом, скидка составляет 27%, а покупатель может сэкономить 76,09 грн на каждом килограмме.

Читайте также: " Цены приятно удивят: какие товары в "АТБ" продают со скидками до 50%".

По акционной цене экономия на килограмме конфет составляет 76,09 грн

Предложение действует по 17 ноября включительно. В то же время перед покупкой стоит проверить наличие акционного товара и его стоимость в конкретном магазине "АТБ", поскольку условия могут отличаться в зависимости от торговой точки.

Ранее "Телеграф" писал об акции в "АТБ", где печенье Roshen продают почти на треть дешевле. Успеть приобрести сладости по сниженной цене можно только до 17 ноября.