Цены приятно удивят: какие товары в "АТБ" продают со скидками до 50%

Какие товары подешевели почти вдвое

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В "АТБ" обновили перечень акционных товаров: покупатели могут приобрести со скидками сладости, мороженое, кофе, чай, мясные изделия, рыбу, молочные продукты и товары для дома. На отдельные позиции цены снизили почти вдвое.

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Самые большие скидки есть на шоколад Roshen Lacmi, отдельные виды мороженого, кофе Jacobs, чай SHERLOCK Sekrets, а также некоторые мясные изделия и замороженные полуфабрикаты, как выяснил "Телеграф". Предложения действуют до 17 ноября включительно.

Шоколад, сладости и мороженое

Среди сладостей стоит обратить внимание на шоколад Roshen Lacmi. Плитки молочного шоколада с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками, с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой, а также со вкусом клубники и крема стоят по 94.80 грн/шт вместо 196.70 грн – скидка составляет 51%. Шоколад Roshen Lacmi с цельным лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой подешевел на 48% – до 118.90 грн/шт вместо 231.80 грн.

Плитки Roshen Lacmi с отдельными начинками продают со скидкой до 51%

Также со скидками продают мороженое. Киевский пломбир в вафельном стаканчике (80 г) стоит 21.90 грн/шт вместо 40.30 грн, а мороженое "Киевский пломбир" в картонном стаканчике (140 г) и с вареньем из голубики – по 43.90 грн/шт вместо 80.40 грн. На эти позиции действует скидка 45%. Мороженое Magnat Raspberry Cheesecake и Magnat "Hazelnut" (по 500 г) можно приобрести за 147.90 грн/шт вместо 246.90 грн – дешевле на 40%.

На мороженое "Киевский пломбир" в стаканчиках действует скидка 45%

Кофе и чай со скидками до 44%

Любителям кофе стоит присмотреться к Jacobs Monarch. Кофе в зернах (1 кг) стоит 679.90 грн/шт вместо 1175.90 грн, растворимый сублимированный (190 г) – 309.90 грн/шт вместо 536.40 грн, а упаковка 200 г – 289.90 грн/шт вместо 505.80 грн. На все эти позиции действует скидка 42%. Молотый Jacobs Monarch Espresso (230 г) также подешевел на 42% – до 144.90 грн/шт вместо 252.90 грн.

Среди других заметных предложений – чай SHERLOCK Sekrets Classic Bergamot. Упаковка с 25 пакетиками стоит 43.50 грн/шт вместо 78.00 грн, а листовой чай весом 100 г – 76.80 грн/шт вместо 137.70 грн. Скидка составляет 44%.

На чай SHERLOCK Sekrets действует скидка 44%, на кофе Jacobs – 42%

Скидки на колбасу, мясо и рыбу

Выгодные предложения есть и в мясном отделе. Колбаса М'ясна лавка/Своя лінія Шинкова (0,5 кг) стоит 142.90 грн/шт вместо 238.90 грн, а Ковбасний ряд/Розумний вибір Куряча (300 г) – 39.20 грн/шт вместо 65.40 грн. На обе позиции действует скидка 40%.

Перед покупкой стоит проверить наличие конкретных товаров в своем магазине

На шинковую и куриную колбасу в АТБ действует скидка 40%

Среди рыбных товаров и морепродуктов икра Рибкоппродукт лососевая Зернистая горбуши (90 г) подешевела на 40% – до 363.90 грн/шт вместо 607.60 грн. Крабовые палочки Водный мир замороженные (250 г) стоят 60.50 грн/шт вместо 101.40 грн, а охлажденные (420 г) – 106.50 грн/шт вместо 177.90 грн. Скидка на них также составляет 40%.

На крабовые палочки и икру в АТБ действует скидка 40%

Пельмени, наггетсы и сырные палочки

Для тех, кто хочет быстро приготовить обед или ужин, есть акции на замороженные полуфабрикаты. Сырные палочки ЇЗІ (300 г) продают за 124.90 грн/шт вместо 209.90 грн, наггетсы ЇЗІ "Динозаврики" (300 г) – за 77.90 грн/шт вместо 130.70 грн.

Пельмени Ласунка "по-домашнему" (0,8 кг) стоят 113.90 грн/шт вместо 189.90 грн, а Три ведмеді Мишутка филе (0,65 кг) – 129.50 грн/шт вместо 215.90 грн. На все эти товары действует скидка 40%.

Пельмени "Ласунка" и "Мишутка" можно приобрести со скидкой 40%

Бытовая химия и средства по уходу

Скидки распространяются не только на продукты. Например, средство моющее синтетическое WASH & FREE в растворимых капсулах (19 шт.) стоит 163.50 грн/шт вместо 284.40 грн – на 42% дешевле.

Средство WASH & FREE в растворимых капсулах продают со скидкой 42%

Шампуни Schauma объемом 400 мл также продают со скидкой 40%. Schauma Fresh it Up для жирных у корней и сухих на кончиках волос стоит 92.90 грн/шт вместо 155.90 грн, Schauma с хмелем для мужчин – 105.90 грн/шт вместо 176.80 грн, а SCHAUMA 7 трав/Масло Арганы&Восстановление и уход/Восстановление и уход – 93.50 грн/шт вместо 155.90 грн.

Шампуни Schauma продают со скидкой 40%

Акционные предложения в АТБ действуют до 17 ноября включительно. Перед покупкой стоит проверить наличие товаров в конкретном магазине, ведь ассортимент может отличаться.

Как сообщал "Телеграф", как в конкретном магазине "АТБ"проверить наличие товара.