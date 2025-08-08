"В ход шли инструменты отца". Как в СССР делали французский маникюр
У современных мастеров также есть свои секреты, чтобы качественно и быстро выполнить процедуру
Французский маникюр всегда считался классикой. Его делают и сейчас, однако по совсем другой технике. Знали ли вы, что в СССР женщины тратили часы, чтобы вывести на ногтях идеальные белые полоски?
О том, как выглядела эта процедура в советское время, "Телеграфу" рассказала Татьяна Ищенко. Она до сих пор помнит эту особую технику.
Стоит отметить, что в то время не было ни специальных средств для маникюра, ни, тем более, большого количества салонов. Женщины искали альтернативу в подручных средствах. И вот одной из таких техник поделилась женщина.
Вместо белого лака мы использовали корректор — жидкую краску, которой зарисовывали ошибки на бумаге. Ею аккуратно окрашивали края ногтей, пытаясь создать ровную полоску,
А чтобы сделать линию более четкой, придумывали свои лайфхаки. В ход шли принадлежности для дома.
Я брала у отца изоленту, обрезала ее до нужной формы, приклеивала ближе к краю ногтя — и уже по ней наносила белую краску. Это уже занимало гораздо меньше времени, чем рисовать кистью. Но когда получалось — выглядело очень красиво,
По словам Татьяны, такой маникюр в советских реалиях делали редко. Чаще всего к праздникам. Она вспоминает, что в повседневной жизни его не носили, ведь лак был дефицитом, а корректор быстро слезал с ногтей.
Сегодня французский маникюр можно сделать менее чем через час. У современных мастеров также есть свои секреты, чтобы качественно и быстро выполнить процедуру. Возможно, эти техники когда-то также станут поводом для разговоров и ностальгии.
