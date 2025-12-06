Николай, с именинами тебя! Открытки, стихи и душевные пожелания, короткие СМС на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не забудьте передать теплые слова своим близким с именем Николай
Сегодня, 6 декабря, православные христиане и греко-католики в Украине отмечают один из самых светлых и долгожданных праздников — День святого Николая Чудотворца. Этот день знаменует начало цикла зимних торжеств и наполнен особой атмосферой волшебства, добра и заботы о ближних.
"Телеграф" присоединяется к поздравлениям и желает всем Николаям крепкого здоровья, мира, благополучия и семейного уюта. В этом материале вы найдете искренние и теплые поздравления, красивые открытки, а также короткие СМС в стихах на украинском языке, которые помогут вам выразить свои наилучшие пожелания именинникам, друзьям и близким. Пусть этот праздник принесет свет и гармонию в каждый дом!
Именины Николая 6 декабря: красивые открытки и СМС
В День Ангела, Миколо, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Миколі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання!
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
Миколу нині ми вітаєм
Любові, радості бажаєм
Хай Господь Бог дарує щастя
Хай оминають всі напасті!
***
Коля, щиро, від душі
Я тебе вітаю,
Хай всі грози і дощі,
Із життя втікають!
***
Хай друзі будуть вірними в житті,
І зради ти не знай в житті ніколи,
Хай же супутником завжди буде тобі
Успіх у всьому! Будь щасливий, Коля!
Хай у серці буде радість,
У душі натхнення,
Хай Господь тобі із неба,
Шле благословення!
***
Хай кожен день тобі приносить,
Любов, натхнення і тепло,
Хай люди, що ідуть з тобою,
Тобі дарують лиш добро!
Напомним, что в этот день христиане по новоюлианскому календарю вспоминают святого Николая Чудотворца. "Телеграф" подготовил поздравления своими словами на Николая на украинском.