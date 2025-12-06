Николай, с именинами тебя! Открытки, стихи и душевные пожелания, короткие СМС на украинском

Не забудьте передать теплые слова своим близким с именем Николай

Сегодня, 6 декабря, православные христиане и греко-католики в Украине отмечают один из самых светлых и долгожданных праздников — День святого Николая Чудотворца. Этот день знаменует начало цикла зимних торжеств и наполнен особой атмосферой волшебства, добра и заботы о ближних.

"Телеграф" присоединяется к поздравлениям и желает всем Николаям крепкого здоровья, мира, благополучия и семейного уюта. В этом материале вы найдете искренние и теплые поздравления, красивые открытки, а также короткие СМС в стихах на украинском языке, которые помогут вам выразить свои наилучшие пожелания именинникам, друзьям и близким. Пусть этот праздник принесет свет и гармонию в каждый дом!

Именины Николая 6 декабря: красивые открытки и СМС

В День Ангела, Миколо, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Миколі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання!

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

Миколу нині ми вітаєм

Любові, радості бажаєм

Хай Господь Бог дарує щастя

Хай оминають всі напасті!

***

Коля, щиро, від душі

Я тебе вітаю,

Хай всі грози і дощі,

Із життя втікають!

***

Хай друзі будуть вірними в житті,

І зради ти не знай в житті ніколи,

Хай же супутником завжди буде тобі

Успіх у всьому! Будь щасливий, Коля!

Хай у серці буде радість,

У душі натхнення,

Хай Господь тобі із неба,

Шле благословення!

***

Хай кожен день тобі приносить,

Любов, натхнення і тепло,

Хай люди, що ідуть з тобою,

Тобі дарують лиш добро!

Напомним, что в этот день христиане по новоюлианскому календарю вспоминают святого Николая Чудотворца. "Телеграф" подготовил поздравления своими словами на Николая на украинском.