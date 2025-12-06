Из-за обстрела во Львове начались перебои со светом. Новый график отключений на 6 декабря

Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру

Из-за ночной атаки России на Украину в некоторых областях изменились графики отключений света – время обесточиваний увеличено. Во Львовской области также гремели взрывы, свет отключали превентивно.

Что нужно знать:

В ходе ночной и утренней атаки враг пытался поразить объекты энергетики

В частности, РФ атаковала Львовщину

Из-за обстрелов области возникли перебои со светом, а график отключений изменили

Отключение света во Львовской области 6 декабря

Свет отключали во время атаки, но уже вернули. "Львовоблэнерго" опубликовало обновленный график отключений. Однако, как пишут местные каналы, после 7:45 во Львове начались дополнительные проблемы со светом.

График отключения света во Львовской области 6 декабря

Атака на Львовщину 6 декабря — что известно

Мэр Львова Андрей Садовый в 5:45 предупредил, что в небе над областью есть вражеские дроны и призвал жителей перейти в безопасные места. В сети писали о взрывах, которые, вероятно, являются следствием работы ПВО.

В ходе утренней российской атаки враг пытался поразить энергообъекты в западной части Украины, пишет "Николаевский Ванек". В частности, враг пытается попасть в энергообъекты во Львовской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие графики отключений света в разных областях Украины действуют 6 декабря.