Из-за обстрела во Львове начались перебои со светом. Новый график отключений на 6 декабря
Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру
Из-за ночной атаки России на Украину в некоторых областях изменились графики отключений света – время обесточиваний увеличено. Во Львовской области также гремели взрывы, свет отключали превентивно.
Что нужно знать:
- В ходе ночной и утренней атаки враг пытался поразить объекты энергетики
- В частности, РФ атаковала Львовщину
- Из-за обстрелов области возникли перебои со светом, а график отключений изменили
Отключение света во Львовской области 6 декабря
Свет отключали во время атаки, но уже вернули. "Львовоблэнерго" опубликовало обновленный график отключений. Однако, как пишут местные каналы, после 7:45 во Львове начались дополнительные проблемы со светом.
Атака на Львовщину 6 декабря — что известно
Мэр Львова Андрей Садовый в 5:45 предупредил, что в небе над областью есть вражеские дроны и призвал жителей перейти в безопасные места. В сети писали о взрывах, которые, вероятно, являются следствием работы ПВО.
В ходе утренней российской атаки враг пытался поразить энергообъекты в западной части Украины, пишет "Николаевский Ванек". В частности, враг пытается попасть в энергообъекты во Львовской области.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие графики отключений света в разных областях Украины действуют 6 декабря.